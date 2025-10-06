Maria De Filippi trasloca in Rai, la svolta che spiazza tutti: cosa farà (con Francesca Fagnani)
Incredibile retroscena sulla partecipazione della conduttrice Mediaset al programma di Rai 2, nel quale potrebbe avere un ruolo più importante del previsto.
Negli ultimi giorni sono emerse importantissime indiscrezioni in merito alla partecipazione di Maria De Filippi come ospite in una puntata di Belve, l’iconico programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Ebbene, nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena secondo il quale la conduttrice Mediaset potrebbe in realtà avere un ruolo molto più importante all’interno del talk Rai: scopriamo di più.
Maria De Filippi nel cast di Belve: il colpaccio di Fagnani
A rendere noto l’importante retroscena in merito alla partecipazione di Maria De Filippi a Belve è stato il portale AffariItaliani che sulla conduttrice Mediaset ha rivelato: "Non sarà ospite di una sola puntata di Belve, ma sarà una presenza fissa del programma". Quella che dunque sembrava una semplice ospitata all’interno di una puntata del programma Rai, potrebbe invece rivelarsi una collaborazione molto più lunga e importante.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Secondo le indiscrezioni, Francesca Fagnani sarebbe riuscita a fare un vero e proprio colpaccio, portando una delle conduttrici più amate di casa Mediaset a diventare una presenza fissa per tutte le sette puntate della nuova stagione di Belve. "Si saranno inventate o si staranno inventando qualcosa di particolare", si legge su AffariItaliani in merito al ruolo che Maria potrebbe avere nel corso del programma. Le possibilità sono molte, a partire da un suo inserimento diretto nelle interviste degli ospiti, passando per un ruolo da opinionista con commento editoriale alle interviste, così come l’ipotetico ruolo di narratrice delle storie degli ospiti vip.
A prescindere dal ruolo che verrà ricoperto da Maria, la sua eventuale presenza fissa nel programma Rai rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena. Un ponte tra Rai e Mediaset assolutamente non scontato e che potrebbe dare vita a un prodotto veramente potente (più di quanto non sia già Belve) e seguitissimo. Un’operazione che per la Rai potrebbe rivelarsi il colpaccio dell’anno.
Belve, Francesca Fagnani torna in prima serata: ecco quando
Queste inedite indiscrezioni aumentano ancor di più l’aspettativa dei telespettatori per la nuova stagione di Belve, la cui prima puntata è prevista per la prima serata di martedì 28 ottobre su Rai 2. Il programma proseguirà poi per sette settimane fino alla conclusione prevista per il 9 dicembre 2025. Come sempre, ogni puntata vedrà la presenza di ospiti noti che si metteranno alla prova con le domande pungenti e dirette della conduttrice Francesca Fagnani, con la probabile presenza anche di Maria De Filippi con un ruolo del tutto inedito. Insomma, un appuntamento che a questo punto diventa ancora più imperdibile.
Potrebbe interessarti anche
Francesca Fagnani fa l'impossibile: Maria De Filippi pronta a sbarcare a Belve e ricambiare il favore
L’indiscrezione rimbalza da ore e sta già accendendo la curiosità del pubblico: la r...
"Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle", la verità: cosa ha detto la ‘belva’ a Milly Carlucci
La conduttrice di Belve è stata avvicinata nuovamente al cast della prossima edizion...
Alessandra Mussolini: chi è il marito Mauro Floriani, e perché è famoso loro figlio Romano
La politica e attivista sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di...
Fagnani vs Selvaggia Lucarelli, la guerra continua: lo sgarbo social della ‘belva’ e la replica della giornalista
La conduttrice di Belve Crime (criticata per avere ospitato Massimo Bossetti) ha mes...
Belve, Fagnani svela perché ha tagliato l’intervista ad Anna Pettinelli: "Era garbata e carina, mannaggia"
La conduttrice di Belve mette fine alle speculazioni: niente contenuti “mosci” né ri...
'Belve Crime' non va in onda stasera 17 giugno, quando torna Francesca Fagnani: il motivo
Stasera Rai 2 trasmetterà il match Italia-Spagna degli Europei Under 21. Belve Crime...
Bossetti post Belve, il dolore dei genitori di Yara: “Fa la star in tv”. E Selvaggia Lucarelli stronca Fagnani
Fulvio e Maura Gambirasio avrebbero criticato l’intervista andata in onda su Rai 2, ...
“Francesca Fagnani a Mediaset con Belve (e l’Isola dei famosi)”, l’indiscrezione sul trasloco (sfiorato)
La conduttrice e il noto programma di Rai2 sono stati a un passo dal passare alla re...