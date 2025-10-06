Maria De Filippi trasloca in Rai, la svolta che spiazza tutti: cosa farà (con Francesca Fagnani) Incredibile retroscena sulla partecipazione della conduttrice Mediaset al programma di Rai 2, nel quale potrebbe avere un ruolo più importante del previsto.

Negli ultimi giorni sono emerse importantissime indiscrezioni in merito alla partecipazione di Maria De Filippi come ospite in una puntata di Belve, l’iconico programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Ebbene, nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena secondo il quale la conduttrice Mediaset potrebbe in realtà avere un ruolo molto più importante all’interno del talk Rai: scopriamo di più.

Maria De Filippi nel cast di Belve: il colpaccio di Fagnani

A rendere noto l’importante retroscena in merito alla partecipazione di Maria De Filippi a Belve è stato il portale AffariItaliani che sulla conduttrice Mediaset ha rivelato: "Non sarà ospite di una sola puntata di Belve, ma sarà una presenza fissa del programma". Quella che dunque sembrava una semplice ospitata all’interno di una puntata del programma Rai, potrebbe invece rivelarsi una collaborazione molto più lunga e importante.

Secondo le indiscrezioni, Francesca Fagnani sarebbe riuscita a fare un vero e proprio colpaccio, portando una delle conduttrici più amate di casa Mediaset a diventare una presenza fissa per tutte le sette puntate della nuova stagione di Belve. "Si saranno inventate o si staranno inventando qualcosa di particolare", si legge su AffariItaliani in merito al ruolo che Maria potrebbe avere nel corso del programma. Le possibilità sono molte, a partire da un suo inserimento diretto nelle interviste degli ospiti, passando per un ruolo da opinionista con commento editoriale alle interviste, così come l’ipotetico ruolo di narratrice delle storie degli ospiti vip.

A prescindere dal ruolo che verrà ricoperto da Maria, la sua eventuale presenza fissa nel programma Rai rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena. Un ponte tra Rai e Mediaset assolutamente non scontato e che potrebbe dare vita a un prodotto veramente potente (più di quanto non sia già Belve) e seguitissimo. Un’operazione che per la Rai potrebbe rivelarsi il colpaccio dell’anno.

Belve, Francesca Fagnani torna in prima serata: ecco quando

Queste inedite indiscrezioni aumentano ancor di più l’aspettativa dei telespettatori per la nuova stagione di Belve, la cui prima puntata è prevista per la prima serata di martedì 28 ottobre su Rai 2. Il programma proseguirà poi per sette settimane fino alla conclusione prevista per il 9 dicembre 2025. Come sempre, ogni puntata vedrà la presenza di ospiti noti che si metteranno alla prova con le domande pungenti e dirette della conduttrice Francesca Fagnani, con la probabile presenza anche di Maria De Filippi con un ruolo del tutto inedito. Insomma, un appuntamento che a questo punto diventa ancora più imperdibile.

