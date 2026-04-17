Maria De Filippi e Sabrina Ferilli pronte al colpaccio: la rivoluzione che promette ascolti record su Canale 5 Maria De Filippi si butta nelle serie tv: il nuovo progetto potrebbe presto coinvolgere anche Sabrina Ferilli.

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Maria De Filippi conferma ancora una volta di avere un fiuto eccezionale nell’intercettare e scoprire nuove tendenze: lo scopo primario sembra essere quello di adattare il racconto televisivo a quelli che sono i meccanismi digitali. Da qui nasce Tutto di una notte, il micro drama prodotto dalla sua casa di produzione, la Fascino PGT e Mizio Curcio, sceneggiatore della seguitissima fiction Mediaset A Testa Alta con Sabrina Ferilli. Puntate brevi, verticali e pensate per il pubblico social dallo scroll facile e la voglia di vivere emozioni fortissime nel minor lasso di tempo possibile.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: una serie insieme dopo Tutto in una notte?

Ogni puntata del micro drama dura circa due minuti. Un vero e proprio esercizio di sintesi narrativa. C’è una tensione altissima e una narrazione pensata per la Gen Z: una giovane protagonista (interpretata da Maria Mainetti, figlia di Elena Sofia Ricci) vive una relazione tossica tra drammi personali e pressioni familiari. Il tutto non lascia spazio a ripensamenti, decisioni sbagliate e fughe repentine. Witty Tv dunque non è più solo il raccoglitore dei programmi prodotti dalla Fascino: si apre un nuovo filone grazie a Tutto in una notte. Naturale chiedersi stando all’esito di questo esperimento, se possano esserci collaborazioni future tra De Filippi e Ferilli, vista la presenza di Curcio nel progetto in corso. Oltre alla continuità legata al lavoro dello sceneggiatore, conta parecchio l’amicizia tra le due, legate da un rapporto saldo e unito che ormai dura da anni, in tv e nel privato.

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Sabrina Ferilli in un micro drama in streaming dopo il successo in tv?

Immaginare Ferilli in un’operazione del genere ha molto senso: sarebbe un passaggio quasi simbolico. L’attrice, dopo anni di consolidata carriera tra cinema e tv, potrebbe approcciarsi a un mondo differente, ma fortissimo e in continua evoluzione. Per lei si potrebbe pensare a una storia diversa, più strutturata e intensa, magari legata a temi sociali o cause che le stanno molto a cuore, vedendo gli ultimi titoli realizzati. Il drama potrebbe così rimanere indirizzato a un pubblico giovane, ma aumentare di spessore e coinvolgere una fetta di pubblico più matura, portandola così dalla tv al digitale, operando in modo opposto. L’eventuale sinergia tra De Filippi, Ferilli e Curcio potrebbe rappresentare un passo decisivo verso una nuova era per le fiction italiane: più immediate, ma non per questo meno intense.

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