Maria De Filippi e Sabrina Ferilli pronte al colpaccio: la rivoluzione che promette ascolti record su Canale 5
Maria De Filippi si butta nelle serie tv: il nuovo progetto potrebbe presto coinvolgere anche Sabrina Ferilli.
Maria De Filippi conferma ancora una volta di avere un fiuto eccezionale nell’intercettare e scoprire nuove tendenze: lo scopo primario sembra essere quello di adattare il racconto televisivo a quelli che sono i meccanismi digitali. Da qui nasce Tutto di una notte, il micro drama prodotto dalla sua casa di produzione, la Fascino PGT e Mizio Curcio, sceneggiatore della seguitissima fiction Mediaset A Testa Alta con Sabrina Ferilli. Puntate brevi, verticali e pensate per il pubblico social dallo scroll facile e la voglia di vivere emozioni fortissime nel minor lasso di tempo possibile.
Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: una serie insieme dopo Tutto in una notte?
Ogni puntata del micro drama dura circa due minuti. Un vero e proprio esercizio di sintesi narrativa. C’è una tensione altissima e una narrazione pensata per la Gen Z: una giovane protagonista (interpretata da Maria Mainetti, figlia di Elena Sofia Ricci) vive una relazione tossica tra drammi personali e pressioni familiari. Il tutto non lascia spazio a ripensamenti, decisioni sbagliate e fughe repentine. Witty Tv dunque non è più solo il raccoglitore dei programmi prodotti dalla Fascino: si apre un nuovo filone grazie a Tutto in una notte. Naturale chiedersi stando all’esito di questo esperimento, se possano esserci collaborazioni future tra De Filippi e Ferilli, vista la presenza di Curcio nel progetto in corso. Oltre alla continuità legata al lavoro dello sceneggiatore, conta parecchio l’amicizia tra le due, legate da un rapporto saldo e unito che ormai dura da anni, in tv e nel privato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sabrina Ferilli in un micro drama in streaming dopo il successo in tv?
Immaginare Ferilli in un’operazione del genere ha molto senso: sarebbe un passaggio quasi simbolico. L’attrice, dopo anni di consolidata carriera tra cinema e tv, potrebbe approcciarsi a un mondo differente, ma fortissimo e in continua evoluzione. Per lei si potrebbe pensare a una storia diversa, più strutturata e intensa, magari legata a temi sociali o cause che le stanno molto a cuore, vedendo gli ultimi titoli realizzati. Il drama potrebbe così rimanere indirizzato a un pubblico giovane, ma aumentare di spessore e coinvolgere una fetta di pubblico più matura, portandola così dalla tv al digitale, operando in modo opposto. L’eventuale sinergia tra De Filippi, Ferilli e Curcio potrebbe rappresentare un passo decisivo verso una nuova era per le fiction italiane: più immediate, ma non per questo meno intense.
Potrebbe interessarti anche
Rai, Sabrina Ferilli fioraia dopo il carcere: cos’è la nuova fiction Lucciole per lanterne
Dopo il successo in Mediaset con A Testa Alta (e il ‘ritorno’ in Rai con Gloria) l’a...
Sabrina Ferilli guida una nuova generazione: maturità hi-tech tra social, IA e ansia da futuro
Dal 19 marzo 2026, Sabrina Ferilli è al cinema con il film Notte Prima degli Esami 3...
Sabrina Ferilli è l'erede di Giorgio Faletti nel nuovo film della saga che ha segnato il cinema italiano
Sabrina Ferilli raccoglie il testimone di Giorgio Faletti in Notte prima degli esami...
A testa alta, Sabrina Ferilli chiude e fa piangere tutti: "Non può finire così". Poi la polemica: "È vergognoso"
Anche la terza e ultima puntata della miniserie ha conquistato tutti ma il finale ha...
Gloria - Il ritorno, dopo Canale 5 Sabrina Ferilli è pronta a conquistare (di nuovo) la Rai
Il Tv movie riprende le fila della serie di successo sulla vita di Gloria Grandi, in...
Gloria - Il ritorno, Sabrina Ferilli torna nei panni della diva: anticipazioni, cosa vedremo, quante puntate sono
Dopo il successo della serie, l’attrice riporta Gloria Grandi sul piccolo scherma co...
Rai, Il Paradiso delle Signore blindato e rivoluzione nelle fiction: le serie confermate (e tagliate)
Rai conferma Il Paradiso delle Signore e rinnova molte fiction: episodi più lunghi e...
Che tempo che fa: Sabrina Ferilli nostalgica, Mara Venier sceglie Fazio (e molla la Rai), Orietta Berti nei guai con Osvaldo
Nuova scoppiettante serata tra interviste, rivelazioni e momenti di intrattenimento:...