Maria De Filippi porta Amici all'ombra delle piramidi in questo film su YouTube

La conduttrice si presta a una simpatica comparsata col suo iconico programma in una commedia di Neri Parenti, affiancando Massimo Boldi e Christian De Sica

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il nome di Maria De Filippi è inevitabilmente collegato a due programmi di estremo successo: C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi. Quest’ultimo, a sorpresa, ha fatto un cammeo assieme a Maria De Filippi in una commedia del 2002 diretta da Neri Parenti, con protagonisti due giganti della risata all’italiana come Massimo Boldi e Christian De Sica e disponibile in streaming a noleggio on acquisto su YouTube

Natale sul Nilo con Maria De Filippi in streaming su YouTube

Enrico Ombroni (Boldi) è un generale dei carabinieri vedovo e con una figlia di 15 anni, Lorella (Lucrezia Piaggio) che sogna di fare la Letterina e di sposare un calciatore. Assolutamente contrario, il militare decide di portarla in vacanza in Egitto accompagnato dal fidato collega Saltalaquaglia (Biagio Izzo), che da tempo cerca di far fidanzare il generale con sua sorella Teresa. Lì è diretto anche l’avvocato Fabio Ciulla (De Sica), in piena causa di divorzio con la moglie, stanca delle sue innumerevoli scappatelle (743 negli ultimi 20 anni). In crociera sul Nilo lo seguono anche il figlio Marco (Manu Fullola) e la nuova fidanzata di quest’ultimo, Paola (Nuria De La Fuente), che disgraziatamente è anche l’ultima amante di Fabio.

Un cinepanettone salvabile

Diretto da Neri Parenti, Natale sul Nilo non è il peggior cinepanettone del lotto, anche grazie al buon ritmo e al discreto numero di gag che riescono a strappare una risata (sormontate comunque da un mare di trash tipico del filone). De Sica si presenta col suo classico personaggio, sfoggiando doti recitative che mancano al resto del nutrito cast. Discreta anche la prova di Massimo Boldi, che limita l’esasperata gestualità al minimo sindacale.

Ma, in tutto questo, Maria De Filippi? Beh, la conduttrice di Amici si vede nella scena di apertura del film, ovviamente nei panni di se stessa. Lorella, figlia del generale Ombroni, partecipa al talent show come ballerina, offrendo una performance danzereccia durante la sigla iniziale del film.

Dove vedere Natale sul Nilo in streaming

Se volete recuperare Natale sul Nilo e il cammeo di Maria De Filippi, trovate il film in streaming a noleggio o in acquisto su YouTube.

Programmi

