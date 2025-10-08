Maria De Filippi ci prova, la cena con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: “Per evitare l’addio” La conduttrice e padrona di casa Fascino avrebbe avuto un ‘confronto’ coi due, ma il volto di Temptation Island avrebbe già un nuovo amore: cos’è successo

Maria De Filippi prova a fare da giudice di pace? La conduttrice, infatti, è stata ‘pizzicata’ dai paparazzi a cena con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, i quali hanno recentemente annunciato la fine della loro relazione. Secondo alcuni rumor la padrona di casa Fascino avrebbe cercato una riconciliazione tra il suo ‘pupillo’ di Temptation Island e l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Maria De Filippi a cena con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: perché

Maria De Filippi è stata paparazzata a cena in compagnia di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. A diffondere gli scatti è stato il settimanale Diva e Donna, lanciando anche un retroscena con un titolo eloquente: "Maria ha provato a salvare il nostro amore". Nelle foto si può vedere il trio lasciare il ristorante e, stando alle indiscrezione, nel corso della serata la conduttrice e padrona di casa Fascino avrebbe provato ad avere un confronto con la coppia, giunta alla rottura dopo ben 17 anni insieme. Il magazine parla di una cena "per evitare l’addio" ma, sempre secondo i rumor, l’intervento di Maria De Filippi non sarebbe bastato per scongiurare la separazione.

La nuova fiamma di Bisciglia e la fine della relazione con Pamela Camassa

Poco più di una settimana fa Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la fine della loto storia d’amore durata 17 anni. "Abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene" ha scritto il conduttore di Temptation Island su Instagram, seguito dall’ormai ex compagna: "Dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene". Come detto, i buoni rapporti non sono bastati per arrivare a una riconciliazione e, stando alle voci più ‘maligne’, non sarebbe da escludere la presenza di una terza persona (nonostante Riccardo Signoretti abbia negato nel corso della sua ospitata a La Volta Buona di Caterina Balivo). Secondo alcuni rumor, infatti, Bisciglia si sarebbe fatto ‘tentare’ proprio nell’ultima edizione di Temptation Island e si parla di una relazione con Maria Concetta Schembri, ex protagonista del reality show giunta alla rottura con Angelo. Il nome di FIlippo Bisciglia, insomma, è destinata a fare discutere e non poco il mondo della cronaca rosa e del gossip.

