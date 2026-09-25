Maria Chiara Giannetta trasloca su Netflix dopo Don Matteo: con Elio Germano succede qualcosa di inaspettato
L’attrice di Don Matteo arriva su Netflix accanto a Elio Germano con una commedia sentimentale firmata Daniele Luchetti: e c’è una sfida tutta da scoprire.
Maria Chiara Giannetta ha una nuova sfida da affrontare, e questa volta non c’è nessun Don Matteo a farle da spalla. L’attrice sbarca su Netflix accanto a Elio Germano, protagonista di una storia in cui amore, desideri e scelte tutt’altro che semplici finiscono per scontrarsi. Si intitola Noi, Un Po’ Meglio il nuovo film diretto da Daniele Luchetti, in arrivo sulla piattaforma ad ottobre. Prima, però, il pubblico potrà scoprirne qualcosa in più alla Festa del Cinema di Roma, dove sarà presentato in anteprima. Di seguito, tutti i dettagli.
Noi, Un Po’ Meglio: Maria Chiara Giannetta ed Elio Germano alle prese con le proprie differenze
Diretto da Daniele Luchetti e interpretato da Elio Germano e Maria Chiara Giannetta, Noi, Un Po’ Meglio racconta la storia di Simone e Lucia, due persone molto diverse che hanno costruito nel tempo un legame solido nonostante le loro visioni opposte della vita. Lui è profondamente legato alla famiglia e alle certezze, lei rivendica la propria indipendenza e non ha mai desiderato diventare madre. La loro relazione vive di confronti, discussioni e compromessi, trasformando le differenze in una parte fondamentale della loro quotidianità. Il film sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Grand Public.
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L’adozione come nuova sfida per Maria Chiara Giannetta
La decisione di intraprendere il percorso dell’adozione mette la coppia davanti a interrogativi e difficoltà mai affrontati prima, facendo emergere paure e desideri profondi. Attraverso questa esperienza, i protagonisti dovranno ridefinire il proprio rapporto e confrontarsi con ciò che realmente vogliono. La pellicola, prodotta da Lucky Red e in arrivo su Netflix dal 29 ottobre, unisce così commedia e sentimento per raccontare con ironia la ricerca di un equilibrio tra amore, identità personale e desiderio di cambiamento.
Maria Chiara Giannetta e il successo con Don Matteo
I telespettatori la conoscono, soprattutto perché Maria Chiara Giannetta ha conquistato il pubblico di Don Matteo interpretando il Capitano Anna Olivieri, nella fiction di Rai 1. Introdotta nell’undicesima stagione come prima donna alla guida della caserma di Spoleto, Anna è stata una ‘boccata d’aria fresca’ per la serie. Nonostante quella corazza di rigore militare, disciplina e apparente freddezza, il suo personaggio è stato molto apprezzato, anche perché l’attrice ha saputo farne emergere le profonde fragilità. La sua evoluzione emotiva, segnata anche e soprattutto da complicate vicende sentimentali e dalla costante crescita professionale, ha permesso ai telespettatori di immedesimarsi a pieno in lei, creando quella sorta di empatia.
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