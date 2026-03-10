Dopo Don Matteo, un folle viaggio ad altissimo rischio per Maria Chiara Giannetta: il nuovo ruolo è da urlo
Maria Chiara Giannetta protagonista di un folle viaggio ad alto rischio in Rosa Elettrica - In fuga con il nemico
Un folle viaggio ad altissimo rischio e dalle conseguenze imprevedibili sta per iniziare: quello di Rosa e Cocìss, la coppia al centro di Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, crime thriller on-the-run in sei episodi targato Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’8 maggio. Protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli nei panni, rispettivamente di un’eroina per caso, Rosa Valera, giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, e Cocìss, baby-boss di camorra che deciderà di collaborare con la polizia. Nel cast figura anche Elena Lietti nel ruolo del vicequestore Antonella Reja, superiore di Rosa, determinata e pronta a mettere alla prova la giovane agente.
Una fuga contro il sistema
Rosa è stata trasferita da poco al Nucleo Protezione Testimoni e al suo primo incarico deve fare la guardia a Cocìss, un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Rosa non capisce perché sia stata scelta proprio lei, ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, non si ferma neppure quando realizza che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un ruolo chiave per Giannetta
Il cuore pulsante della narrazione poggia interamente sulle spalle di Maria Chiara Giannetta, che dopo i successi di Blanca e Don Matteo consolida qui il suo ruolo di interprete versatile e amatissima dal grande pubblico. Giannetta porta sullo schermo una fisicità asciutta e un’intensità psicologica nuova, incarnando un’agente che deve trovare la propria voce in un ambiente ostile e maschilista. La sua Rosa Valera non è un’eroina d’azione convenzionale, ma una donna che scopre il coraggio attraverso la paura, costruendo un legame ambiguo e necessario con il suo "nemico" in una fuga che attraversa l’Italia.
La serie è liberamente tratta dal romanzo Rosa elettrica di Giampaolo Simi, pubblicato nel 2007 da Sellerio. La regia è affidata a Davide Marengo, mentre la sceneggiatura è firmata da Giordana Mari, che guida una writers’ room interamente femminile composta da Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero. Il soggetto di serie è stato sviluppato da Mari insieme a Simi e Vittorino Testa. Con Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, Sky punta su un thriller ad alta tensione che mette al centro una protagonista giovane e complessa, affidando a Maria Chiara Giannetta un ruolo che combina azione, conflitto morale e crescita personale.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
Potrebbe interessarti anche
Miriam Leone spiazza il pubblico con una nuova serie tv da vedere assolutamente
Svelato il palinsesto delle produzioni Sky Original per il nuovo anno: da Gabriele M...
Maria Chiara Giannetta accantona le fiction e torna a brillare su Netflix: la tragedia di Rigopiano diventa un film
Maria Chiara Giannetta, Andrea Lattanzi ed Edoardo Pesce nel cast di La Valanga
Crime 101, prime recensioni da urlo per il film con Chris Hemsworth: "Livello altissimo”
Le prime reazioni della critica risultano del tutto positive, con grandi elogi al ca...
Netflix, le serie top di marzo 2026: dalla nuova stagione di One Piece, ai nuovi episodi di Virgin River
Tra nuove serie, ritorni attesissimi e storie tratte da eventi reali, Netflix lancia...
Roberto Saviano, tra camorra e palloni da calcio: quattro destini e una sola passione nel film ispirato al suo romanzo
Tratto da "Cuore puro - Quattro amici. Quattro destini. Una sola passione" prossimam...
Luca Marinelli, il suo ruolo indimenticabile (nato da un rapimento)
Stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, Fabrizio De André - Principe libero racconta l'...
Il film con Tom Cruise che ha salvato il cinema in sala: dove vederlo oggi
Stasera, venerdì 6 marzo 2026, va in onda Top Gun Maverick, seguito del blockbuster ...
I film in onda in TV stasera, giovedì 29 gennaio 2026: il nuovo amore (imprevisto) di Maria Chiara Giannetta
In L'amore e altre seghe mentali l'attrice di Don Matteo salva la vita sentimentale ...