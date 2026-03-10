Dopo Don Matteo, un folle viaggio ad altissimo rischio per Maria Chiara Giannetta: il nuovo ruolo è da urlo Maria Chiara Giannetta protagonista di un folle viaggio ad alto rischio in Rosa Elettrica - In fuga con il nemico

Un folle viaggio ad altissimo rischio e dalle conseguenze imprevedibili sta per iniziare: quello di Rosa e Cocìss, la coppia al centro di Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, crime thriller on-the-run in sei episodi targato Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’8 maggio. Protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli nei panni, rispettivamente di un’eroina per caso, Rosa Valera, giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, e Cocìss, baby-boss di camorra che deciderà di collaborare con la polizia. Nel cast figura anche Elena Lietti nel ruolo del vicequestore Antonella Reja, superiore di Rosa, determinata e pronta a mettere alla prova la giovane agente.

Una fuga contro il sistema

Rosa è stata trasferita da poco al Nucleo Protezione Testimoni e al suo primo incarico deve fare la guardia a Cocìss, un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Rosa non capisce perché sia stata scelta proprio lei, ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, non si ferma neppure quando realizza che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità.

Un ruolo chiave per Giannetta

Il cuore pulsante della narrazione poggia interamente sulle spalle di Maria Chiara Giannetta, che dopo i successi di Blanca e Don Matteo consolida qui il suo ruolo di interprete versatile e amatissima dal grande pubblico. Giannetta porta sullo schermo una fisicità asciutta e un’intensità psicologica nuova, incarnando un’agente che deve trovare la propria voce in un ambiente ostile e maschilista. La sua Rosa Valera non è un’eroina d’azione convenzionale, ma una donna che scopre il coraggio attraverso la paura, costruendo un legame ambiguo e necessario con il suo "nemico" in una fuga che attraversa l’Italia.

La serie è liberamente tratta dal romanzo Rosa elettrica di Giampaolo Simi, pubblicato nel 2007 da Sellerio. La regia è affidata a Davide Marengo, mentre la sceneggiatura è firmata da Giordana Mari, che guida una writers’ room interamente femminile composta da Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero. Il soggetto di serie è stato sviluppato da Mari insieme a Simi e Vittorino Testa. Con Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, Sky punta su un thriller ad alta tensione che mette al centro una protagonista giovane e complessa, affidando a Maria Chiara Giannetta un ruolo che combina azione, conflitto morale e crescita personale.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

