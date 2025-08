Maria Chiara Giannetta non è solo Blanca: le nuove serie Tv in arrivo con l'attrice Nell'autunno 2025 tanti nuovi lavori: da Rosa Elettrica a Hotel Costiera, due serie ricche di mistero e glamour.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Maria Chiara Giannetta è senza dubbio una delle attrici più amate d’Italia. Dopo piccoli ruoli in fiction come Don Matteo e Che Dio ci aiuti, il pubblico l’ha adorata nel ruolo di primo capitano donna dei Carabinieri in Don Matteo 13, accanto a Terence Hill, anche se è con Blanca (2021) che esplode il successo, vincendo il Nastro d’Argento 2022 come Miglior Attrice. Ironica, versatile e con un sorriso contagioso, Maria Chiara ha conquistato tutti con il suo talento e la sua autenticità.

Ma nella sua carriera, ovviamente, non c’è solo Blanca. Nel 2025, l’attrice si reinventa con Rosa Elettrica, thriller on the road di Sky Original, in onda prossimamente su Sky e NOW. Il 24 settembre 2025, invece, debutterà su Prime Video con Hotel Costiera, una serie che promette di mescolare glamour e mistero. "Non sono solo personaggi in divisa, sono storie di donne complesse", aveva confessato. Siete pronti a rivederla? Se volete tutti i dettagli, guardate il Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche