Maria Chiara Giannetta, altro che Don Matteo: ha conquistato un divo bellissimo

Ex marine, scomparse misteriose e hotel di lusso: Hollywood arriva in Costiera Amalfitana e arruola volti come la Giannetta e Pierpaolo Spollon. Cosa sappiamo.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Nuova serie originale di Prime ambientata in Italia. Daniel De Luca (Jesse Williams), un uomo con origini italiane ed ex marine, torna nel paese dove ha vissuto da piccolo per lavorare come "problem solver" in uno degli hotel più esclusivi di Positano. Tra i suoi compiti, oltre a gestire le problematiche degli ospiti facoltosi, c’è la sparizione di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa ormai da un mese. Daniel fa di tutto per riportarla a casa, ma scopre che dietro la scomparsa si nascondono segreti, alleanze oscure e tensioni più grandi di quanto immaginasse.
Nel cast c’è anche Maria Chiara Giannetta, che ha un ruolo centrale nel rapporto con Daniel: non solamente come presenza di supporto, ma come personaggio che intreccia con lui dinamiche personali e professionali, diventando uno dei pilastri emotivi della serie. Il legame tLei conosce bene il contesto dell’hotel (e le sue ombre) e porta con sé segreti che rischiano di complicare la missione di Daniel.
Hotel Costiera sarà disponibile con la sua prima stagione a partire da oggi stesso, solo su Prime Video.

Programmi

