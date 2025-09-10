Margot Sikabonyi, altro che Un Medico in famiglia: in questo film su RaiPlay vi farà piangere L'attrice famosa per il ruolo di Maria Martini nella fiction Rai è su RaiPlay con Bocche Inutili, film che affronta la Shoah dal punto di vista delle donne

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Margot Sikabonyi, indimenticabile volto di Maria Martini nella celebre serie televisiva Rai Un Medico in Famiglia, è pronta a far commuovere gli spettatori con un film dall’altissimo impatto emotivo, disponibile in streaming gratuito su RaiPlay: Bocche inutili. Per la regia di Claudio Uberti, questa pellicola ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, si basa su testimonianze reali e documentate di donne sopravvissute all’Olocausto, portando lo spettatore nell’incubo di sofferenza e annientamento dell’identità provato dai deportati e dalle deportate nei campi di sterminio. Nel cast anche Lorenza Indovina, Nina Torresi, Morena Gentile, Anna Gargano.

La struggente trama di Bocche Inutili con Margot Sikabonyi in streaming su RaiPlay

Ester (Sykabonyi), donna ebrea di 40 anni, viene lasciata sola quando la famiglia è rastrellata e deportata. Al campo di transito di Fossoli fa amicizia con Ada (Patrizia Loreti). Ma di lì a poco viene mandata in un altro campo, evitando il convoglio verso Auschwitz che l’avrebbe portata alla morte. Con Ada, Ester ha una missione: salvare il bambino che sta portando dentro di sé.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Olocausto dal punto di vista delle donne

Bocche inutili riesce in un’operazione interessante: rileggere la Shoah da un punto di vista diverso, quello delle donne. "Ci brutalizzano in quanto donne, perché donne. Colpiscono le donne fino ad annientarle, per porre fine alle generazioni", afferma un personaggio all’inizio del film. Il tema della femminilità negata, poi, si trasla efficacemente sulla stretta attualità, in cui è ancora necessario sensibilizzare in merito alla violenza sulle donne, argomento tristemente al centro della cronaca quasi giornalmente.

La pellicola di Claudio Uberti vive soprattutto di grandi interpretazioni, in particolare quella della protagonista, Margot Sikabonyi. Quella che tutti ricordiamo come la ragazzina di Un medico in famiglia, qui regala un’interpretazione matura, sentita, amplificata anche dall’eccellente trucco che ne mortifica la bellezza. Accanto a lei Lorenza Indovina, che "torna" in un campo di concentramento a oltre 20 anni distanza da La Tregua, film tratto dal romanzo omonimo di Primo Levi. Bocche Inutili trova un punto di vista forte e originale, al netto di una certa impostazione teatrale nel testo, e di una confezione televisiva. Un film che ha un messaggio che arriva forte e potente, e attrici completamente in parte e calate nel ruolo.

Dove vedere Bocche inutili in streaming

Se vi abbiamo incuriosito e volete riscoprire questa potente pellicola con Margot Sikabonyi, trovate Bocche inutili in streaming gratuitamente sul catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche