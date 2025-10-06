Margot Sikabonyi mamma a 42 anni, l’annuncio in TV e la scelta (combattuta) sul nome del terzo figlio Margot Sikabonyi è diventata mamma per la terza volta: è nato Michele, il piccolo che completa la famiglia dell’attrice tra gioia e tenerezza.

Un nuovo, dolcissimo capitolo si apre nella vita di Margot Sikabonyi, l’indimenticabile Maria Martini della serie cult Un medico in famiglia. L’attrice, oggi 42enne, è diventata mamma per la terza volta: è nato il piccolo Michele, un bimbo accolto con grande emozione dalla sua famiglia e dai tanti fan che da anni la seguono con affetto.

Margot Sikabonyi mamma tris: è nato il terzo figlio

La lieta notizia è arrivata in diretta televisiva, durante la puntata del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, che ha colto l’occasione per rivelare la nascita mentre in studio era presente Giulio Scarpati, storico "papà Lele" della fiction Rai. Un modo tenero e simbolico per legare ancora una volta la vita reale dell’attrice a quella del suo personaggio più amato.

La gravidanza di Margot è stata vissuta in modo sereno e consapevole, anche grazie al suo stile di vita equilibrato e alla pratica costante dello yoga, disciplina che l’accompagna da anni. Proprio lei, in un’intervista, aveva raccontato di aver imparato ad ascoltare il proprio corpo e a lasciarsi guidare da una calma profonda, una serenità che l’ha aiutata ad affrontare le fasi più delicate della gestazione. Margot ha svelato anche qualche dettaglio sul nome del nuovo arrivato: la scelta, racconta, non è stata semplice. Il compagno, di cui mantiene riservata l’identità, avrebbe proposto "Charlie", ma l’attrice ha scherzato: "Il nome lo scelgo io". Alla fine ha optato per Michele.

La gravidanza di Margot Sikabonyi

La nascita di Michele arriva a completare una famiglia già piena di amore: Margot è infatti mamma di Bruno James, nato nel 2015, e di Leonardo, venuto alla luce nel 2017. I due fratellini hanno accolto con entusiasmo l’arrivo del piccolo, anche se, come ha raccontato con ironia la stessa attrice, avevano messo una condizione: "Solo se è maschio!". Un aneddoto che racconta bene il clima allegro e sereno che si respira in casa Sikabonyi, dove la maternità è vissuta con naturalezza e gratitudine.

Tra famiglia, recitazione e crescita personale

Negli ultimi anni, Margot ha costruito un percorso professionale e personale molto ricco. Dopo il grande successo televisivo, ha scelto di dedicarsi alla crescita interiore e alla scrittura. Ha pubblicato due libri: "Respira! Alla ricerca della calma nel caos" (2021), un viaggio alla scoperta dell’equilibrio interiore, e "Lara vuole essere felice" (2024), in cui esplora con sensibilità il tema della felicità autentica.

Oggi però, per Margot Sikabonyi, il centro del mondo è la sua famiglia. L’arrivo del piccolo Michele segna l’inizio di un nuovo cammino, fatto di coccole, notti insonni e risate, ma anche di un profondo senso di gratitudine. Un dono che, come lei stessa ama dire, "ricorda quanto la vita sappia ancora sorprenderci".

