Margot Robbie toglie il fiatto in questo film da Oscar su RaiPlay

Quello di Margot Robbie è indubbiamente tra i nomi più in voga a Hollywood. La star di Barbie e Babylon è in questi giorni sulla bocca di tutti per il suo nuovo film, A Big Bold Beautiful Journey. Diretto da Kogonada, regista e montatore sudcoreano, la vedrà condividere il set con Colin Farrell, in quella che sarà una stravagante commedia romantica con toni fantastici. Ma se Margot Robbie è quella che conosciamo oggi, lo dobbiamo a un film in particolare, anche questo girato assieme a un attore di grande successo e che trovate in streaming su RaiPlay.

La Naomi di Margot Robbie in The Wolf of Wall Street con Leonardo Di Caprio

Parliamo, ovviamente, di uno dei capolavori di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street (2015), in cui Margot Robbie ha vestito i panni di Naomi, la seconda moglie del broker finanziario Jordan Belfort (DiCaprio). In un’ospitata di qualche mese fa al podcast Talking Pictures, condotto da Ben Mankiewicz (nipote dello sceneggiatore di Quarto Potere), l’attrice australiana ha rivelato alcuni retroscena incredibili su The Wolf of Wall Street. All’epoca, Robbie era poco più che ventenne e ancora semisconosciuta al grande pubblico. Quando si pose la questione di come girare famosa scena di nudo frontale, Margot non ebbe dubbi, non considerando che tutti avrebbero visto quella scena. A nulla servirono le obiezioni di Scorsese, che le propose di entrare in scena in vestaglia, se non si fosse sentita a proprio agio.

Impossibile non citare anche lo schiaffo che diede a Leonardo DiCaprio, probabilmente il vero momento di svolta della sua carriera. Una decisione totalmente improvvisata, in quanto era previsto che in quella scena desse un bacio al collega. "Ho pensato: "Potrei baciare Leonardo DiCaprio in questo momento, e sarebbe fantastico. Non vedo l’ora di dirlo a tutti i miei amici". Ma poi ho pensato: "Nah". E l’ho colpito in faccia", ha rivelato Robbie a Mankiewicz. E poi ha aggiunto: "È calato un silenzio tombale per quella che è sembrata un’eternità, ma probabilmente erano tre secondi. E poi sono scoppiati a ridere. Leo e Marty ridevano tantissimo. Hanno detto: "È stato fantastico".

Ma quanto ha guadagnato Margot Robbie per The Wolf of Wall Street?

Le cifre, in questi casi, raramente sono precise. Per non dire che spesse volte non vengono nemmeno rilasciate. Attualmente Margot Robbie è una delle attrici più pagate di Hollywood, con un patrimonio personale di circa 80 milioni di dollari. Per il solo Barbie ha portato a casa un assegno da circa 12 milioni di dollari, contro i 9-10 incassati per tornare a vestire i panni dell’eccentrica (per non dire totalmente folle) Harley Quinn in Birds of Prey, sequel del Suicide Squad del 2016. Per The Wolf of Wall Street, ruolo che l’ha lanciata nell’industria hollywoodiana, si stima che abbia incassato "solo" 347.000 dollari. Una cifra che, col senno di poi, è diventata quasi simbolica.

Dove vedere The Wolf of Wall Street

Se volete recuperare, oppure rivedere, un caposaldo del cinema contemporaneo, trovate The Wolf of Wall Street con Margot Robbie e Leonardo Di Caprio in streaming su RaiPlay.

