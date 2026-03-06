Stop forzato per Margot Robbie: il nuovo grande progetto della diva si ferma a causa di un brusco addio Tegola per Margot Robbie: il nuovo progetto dell'attrice e produttrice ha subito un drastico stop a causa di un abbandono. Ecco cosa sta accadendo

Un inaspettato imprevisto ha colpito Margot Robbie e il motivo è legato al suo prossimo e importante progetto: Ocean’s Eleven. È delle ultime ore la notizia che il regista Lee Isaac Chung ha deciso di abbandonare il progetto del prequel di Ocean’s Eleven con Margot Robbie. Warner Bros. Discovery e il regista candidato all’Oscar per Minari hanno concordato di separarsi "amichevolmente" dal prequel di Ocean’s Eleven con Margot Robbie. Il motivo? Ci sono "differenze creative".

Margot Robbie, stop forzato: cosa sta succedendo dietro le quinte del prequel di Ocean’s Eleven?

Chung e WBD hanno condiviso una dichiarazione congiunta, nella quale è stata comunque esaltata questa breve collaborazione: "Lee Isaac è un talento cinematografico unico, la cui visione e collaborazione sono state preziose per Warner Bros. e LuckyChap durante questo percorso. La nostra esperienza con lui non ha fatto che accrescere il nostro entusiasmo nel collaborare a progetti futuri".

I lavori sul film sono stati annunciati per la prima volta nel 2022. Inizialmente, la regia era stata affidata al regista di Bombshell, Jay Roach, poi però è stato Chung a firmare. Secondo indiscrezioni, ora lo studio sta già cercando un altro regista, anche se sembra che stia ancora lavorando sulla sceneggiatura scritta da Carrie Solomon.

Ocean’s Eleven, quale sarà il personaggio di Margot Robbie?

Del prequel di Ocean’s Eleven si sa molto poco, se non che è ambientato negli anni ’60. Non è chiaro se possa avere o meno un collegamento diretto con il nuovo film della celebre saga, ambientato ai giorni nostri, anch’esso in fase di sviluppo. Lo scorso ottobre, George Clooney ha dichiarato che le riprese di Ocean’s Fourteen sarebbero iniziate nel 2026.

La curiosità però è tanta anche sul cast oltre che sulla storia del prrequel: scopriremo forse che il personaggio di Margot Robbie nel prequel è la madre di Danny Ocean? Purtroppo devono succedere ancora molte cose prima di avere una risposta, a partire dall’impresa, ad oggi, più difficile per la Warner Bros. Discovery: trovare un regista per il prequel.

