Nicole Kidman, Elle Fanning e Onlyfans: ecco cosa accomuna le due star nel trailer della nuova serie

Fuori da poco il trailer di Margo ha problemi di soldi, in uscita in streaming sulla piattaforma della mela morsicata: guest star Michelle Pfeiffer

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Elle Fanning, fresca di nomination agli Oscar per Sentimental Value sarà la protagonista della nuova serie in streaming su Apple TV, in uscita il 15 aprile 2026 e di cui è da pochissimo disponibile il trailer. Un prodotto dall’altissima ambizione, come testimoniato dal cast di stelle composto da Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer e Nick Offerman. Completano il gruppo Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty e Lindsey Normington.

Elle Fanning e Nicole Kidman nel trailer di Margo ha problemi di soldi su Apple TV

"Saresti potuta diventare qualcuno!". Con questa battuta esordisce Shyanne, madre di Margo (rispettivamente Michelle Pfeiffer e Elle Fanning) all’inizio del trailer di Margo ha problemi di soldi, la nuova serie Apple TV in uscita il prossimo 15 aprile. La donna ha infatti appena scoperto che la figlia è rimasta incinta del suo professore Mark (Michael Angarano) a seguito di una relazione extraconiugale.

Margo è infatti un’ex studentessa che ha abbandonato il college e, da aspirante scrittrice, cdeve trovare modi creativi per pagare le bollette e le spese per il figlio appena nato. Il piano diventa quindi quello di pubblicare contenuti fetish a tema alieno sulla piattaforma a pagamento OnlyFans. Nicole Kidman veste i panni dell’avvocato che media nello scontro legale tra i personaggi di Fanning e Angarano. "Nella mia vita ho incontrato molte persone che avevano bisogno di chiedere scusa", afferma l’avvocato a Margo dopo che lei ha attaccato Mark. "Tu non sarai una di loro".

Tratto dal romanzo di Rufi Thorpe

Margo ha problemi di soldi prende ispirazione dall’omonimo successo editoriale pubblicato da Rufi Thorpe nel 2024 e diventato rapidamente uno dei titoli più discussi della narrativa contemporanea americana. La storia ha attratto l’attenzione del pubblico per il modo ironico e realistico con cui affronta temi come la precarietà economica, la maternità e l’autonomia femminile nell’era digitale. Il libro è stato più volte inserito nelle liste dei migliori romanzi dell’anno e ha generato un forte passaparola tra i lettori, consolidando la reputazione di Thorpe come una delle voci più originali della narrativa americana recente.

La serie debutterà in streaming su Apple TV il prossimo 15 aprile e poi continuerà la sua programmazione per le settimane successive, fino al 20 maggio seguente. Composta da 8 episodi, Margo ha problemi di soldi è prodotta e diretta da David E. Kelley, noto soprattutto per Big Little Lies – Piccole grandi bugie. Qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale doppiato in italiano di Margo ha problemi di soldi.

