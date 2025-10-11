Trova nel Magazine
Margherita Buy si traveste da Nanni Moretti in questo commovente film su RaiPlay

L'attrice romana dà vita a un genio complesso e originale assieme al visionario regista di Brunico

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il talento infinito di Margherita Buy, sette volte vincitrice del David di Donatello e otto del Nastro d’Argento, è di quelli che difficilmente possono essere messi in discussione. Per non dire mai, a conti fatti. E ogni volta che è possibile ammirarlo, andrebbe fatto. Specialmente se il film in questione, un’amara riflessione introspettiva da parte di un altro genio come Nanni Moretti, è disponibile in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

Di cosa parla la trama di Mia madre con Margherita Buy in streaming su RaiPlay

Margherita (Buy) è una regista alle prese con la realizzazione del suo ultimo film. Una pellicola impegnata, che racconta della lotta sindacale tra gli operai di una fabbrica e i nuovi proprietari americani che minaccia tagli e licenziamenti. Oltre alle difficoltà insite nel gestire un set di un film politico, Margherita deve fare i conti con Barry Huggins (John Turturro), star italo-americana che ha scelto per interpretare il ruolo del nuovo proprietario. Un attore in crisi, un divo intrappolato nella sua stessa maschera, esasperata dal "provincialismo del cinema italiano". Ma per Margherita è difficile anche la vita domestica, tra una figlia che frequenta malvolentieri il liceo classico scelto per lei dalla tradizione famigliare dettata da una nonna professoressa di greco e latino, e un amante nonché attore nel suo film, mollato all’inizio delle riprese. La realizzazione del film è quindi minacciata dagli strascichi del privato, esasperati anche dalla possibile morte della madre, che la porta al confronto (non facile) con se stessa e con il fratello Giovanni (Nanni Moretti), ingegnere in aspettativa per accudire l’anziana donna, malata di cuore.

Un film profondo e sincero

Nella più profonda tradizione morettiana, il regista di Brunico si mette a nudo, confrontandosi con i suoi alter-ego cinematografici. Nella fattispecie il personaggio di Margherita, portato in scena da una splendida e intensa Margherita Buy. Moretti sceglie di trovare se stesso nel corpo di una donna, che assurge al ruolo senza assumere i connotati dell’iconico Apicella. Moretti e Buy riescono nella difficilissima opera di mescolarsi l’uno nell’altra, dando vita a qualcosa di altro, un genio complesso e originale. Nonostante ciò, Margherita è a conti fatti anche una figura autonoma, con una propria intelligenza e sensibilità.

Mia madre è un film sul cinema, quel cinema che il suo autore, attraverso un alter-ego, ci dice non essere più efficace per trasmettere il presente politico e sociale.

Dove vedere Mia madre in streaming

Non fatevi scappare l’intensa interpretazione di Margherita Buy in Mia madre di Nanni Moretti, disponibile senza costi sul catalogo di RaiPlay.

