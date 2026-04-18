RaiPlay, Margherita Buy e l'incidente con Fabio De Luigi in questo film da vedere: rivede il concetto di famiglia allargata ma felice L'attrice romana affianca Fabio De Luigi e Diego Abatantuono in una commedia agrodolce su cosa vuol dire davvero essere una famiglia

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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La famiglia, in tutte le sue forme, è storicamente uno dei temi principali della narrazione cinematografica, e non solo. Affrontata in tutte le salse e in ogni sua declinazione, dall’alba dei tempi affolla drammi e commedie. Non è un caso che Gabriele Salvatores abbia voluto dire la sua, pubblicando nel 2010 una pellicola che indaga proprio questo: cosa vuol dire essere una famiglia felice. Nel cast del film, che trovate in streaming gratis su RaiPlay, Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio, Sandra Milo e Margherita Buy.

Di cosa parla la trama di Happy Family con Margherita Buy in streaming gratis su RaiPlay

Ezio (De Luigi) è uno sceneggiatore senza particolare voglia di lavorare, in grado di campare grazie alla rendita legata all’invenzione di suo padre, un accessorio per lavatrici. Il suo rapporto con la madre (Milo) è ai minimi storici e ormai non riesce da tempo a scrivere qualcosa che lo soddisfi. La vita di Ezio cambia quando viene investito in bicicletta da Anna (Buy) che, per farsi perdonare, lo invita a cena a casa della sua famiglia.

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Ezio finisce così catapultato in un folle convivio: da un lato Filippo (Gianmaria Biancuzzi), 16enne brillante, e dall’altro Marta (Alice Croci), sua coetanea, entrambi fermamente convinti di volersi sposare. Nel mezzo un coacervo di personalità assurde e variegate, che ispirano Ezio a scrivere il suo prossimo film. Il problema è che gli stessi personaggi che sta mettendo su carta finiscono per venirlo a trovare.

Il potere delle citazioni

Salvatores gioca con la sua stessa filmografia in Happy Family, ma anche con quella Wes Anderson, Bryan Singer e Federico Fellini. Ammassa una quantità notevole di citazioni, rispecchiandole in Ezio e i ninnoli che ha sparsi per casa (una pallina della lavatrice, un disco di Simon e Garfunkel, una cartolina da Panama). Ma il riferimento principe non può che essere Pirandello e i suoi Sei Personaggi in cerca d’autore: qui autore e personaggi si mescolano, col secondo che finisce per diventare uno dei primi e viceversa.

Margherita Buy offre una prestazione di cuore nel ruolo di moglie e madre, affiancata da un sempre affascinante Fabrizio Bentivoglio nel ruolo di Vincenzo, suo secondo marito e favorevole alle nozze di Filippo e Marta. Salvatores prende spunto ma non replica, offrendo una storia fresca accattivante anche a distanza di oltre 15 anni dalla sua uscita.

Dove vedere Happy Family in streaming

Vi ricordiamo che potete trovare Happy Family con Margherita Buy in streaming gratis nel catalogo di RaiPlay.

Guida TV

Il sarto di Panama La7 Cinema 16:55

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