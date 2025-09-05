Margherita Buy è una donna dilaniata dalle fobie su RaiPlay L'attrice firma la prima regia con un film sul timore di volare inseme a Sergio Rubini ed Elena Sofia Ricci

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Di quei film che sanno parlare al cuore con sincerità e leggerezza, "Volare" è senza dubbio una delle rarità del catalogo RaiPlay, pronta a sorprendere chiunque si lasci trasportare nella sua storia. Protagonista brillante e intensa nella sua delicatezza, Margherita Buy regala una performance di rara autenticità, portando sullo schermo un personaggio complicato e irresistibile. Se siete alla ricerca di una pellicola capace di far riflettere (e sorridere), "Volare" è senza dubbio il film da mettere in cima alla vostra lista streaming. Ecco i dettagli.

Margherita Buy: un volo tra le fragilità e il coraggio di cambiare

La protagonista di Volare è AnnaBì (Margherita Buy), un’attrice di successo diventata popolare grazie a un’amatissima serie TV. Eppure, dietro la popolarità si cela un segreto paralizzante: l’aviofobia. Questa fobia, la paura incontrollabile di volare, non solo le ha già fatto perdere occasioni irripetibili nel lavoro, ma rischia di rovinare anche il rapporto più importante della sua vita, quello con la figlia Serena. Quando Serena, infatti, viene ammessa alla prestigiosa Università di Stanford in California, AnnaBì si ritrova a dover fare i conti con i suoi limiti, decisa — per una volta — a non permettere che la paura scelga per lei.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Così la protagonista si iscrive a a un corso speciale all’aeroporto di Fiumicino per superare l’aviofobia. Un tentativo che è anche l’inizio di un percorso di consapevolezza personale. Intorno ad AnnaBì si forma un gruppo variegato e irresistibile: c’è il dentista romantico che sogna Messico e amori perduti, la ragazza pronta a tutto per riabbracciare i suoi cani in Australia, un caustico critico cinematografico e persino un agricoltore con la valigia piena di sogni. Ognuno porta sullo schermo le proprie piccole e grandi paure, le proprie speranze e l’incapacità di lasciarsi andare verso l’ignoto.

Un film che fa sorridere e riflettere: perché non perderlo su RaiPlay

"Volare" prende alla lettera la paura di prendere l’aereo e la trasforma in una splendida metafora di tutte quelle insicurezze che ci impediscono di vivere davvero. Con semplicità e profondità, Margherita Buy racconta il coraggio che ognuno può trovare anche quando pensa di averlo perso per sempre. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023, il film è stato accolto con entusiasmo dalla critica per la sua capacità di mescolare autoironia e autenticità emozionale, offrendo spunti su quanto sia universale il desiderio di cambiare vita senza lasciarsi condizionare dai propri blocchi.

Tra dialoghi brillanti, momenti di toccante vulnerabilità e una regia sempre attenta al lato umano dei personaggi, "Volare" invita a guardarsi dentro, a ridere delle proprie fisime e a credere che, con la giusta compagnia, anche i limiti più radicati possano essere superati. E la ciliegina sulla torta, che non va dimenticata, è il contributo alla pellicola di un cast davvero eccezionale, che conta tra gli altri Sergio Rubini, Elena Sofia Ricci, Francesco Colella e Giulia Michelini.

Dove vedere Volare con Margherita Buy

"Volare", esordio alla regia per Margherita Buy, è disponibile alla visione in streaming nel catalogo di RaiPlay. È un film che vale la pena di vedere e rivedere, soprattutto per chi sa bene cosa significhi desiderare di spiccare il volo…e non trovare mai il coraggio di farlo.

Potrebbe interessarti anche