Margaret Kerry, morta l'attrice che ha ispirato la fatina Trilli di Peter Pan: le cause della morte
L'attrice, le cui movenze hanno ispirato la celebre fatina Trilli di Disney, è morta all'età di 97 anni dopo una grave malattia: chi era
Ci ha lasciati a 97 anni Margaret Kerry, la storica attrice e ballerina che ispirò i disegnatori della Disney per dare vita e movenze a Trilli, la celeberrima fatina di Peter Pan. Margaret si è spenta giovedì 11 giugno a Wilmington, nella Carolina del Nord, a causa di un tumore ai polmoni.
A dare il triste annuncio è stata la famiglia con un toccante post su Facebook: "È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Margaret Kerry, la nostra amata Trilli. – si legge – Si è spenta serenamente l’11 giugno 2026, circondata dall’amore dei suoi tre figli. Ricordatevi di guardare il cielo e cercare la ‘Seconda stella a destra’: da oggi brillerà un po’ di più per lei."
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Chi era Margaret Kerry: i ruoli in TV e al cinema che l’hanno resa nota
Nata nel 1929 in Illinois come Margaret McCarty, rimase orfana di madre alla nascita e crebbe con una famiglia adottiva a Los Angeles. Iniziò a recitare da piccolissima, negli anni ’30, ottenendo piccoli ruoli in grandi classici come Le avventure di Tom Sawyer.
In televisione, divenne un volto noto grazie a The Ruggles (una delle primissime commedie familiari della TV americana) e partecipò a serie storiche come Il Ranger Solitario e lo Show di Andy Griffith. Fu anche un’apprezzata doppiatrice: era infatti sua la voce di diversi cartoni animati degli anni ’60. Tuttavia, il ruolo che l’ha resa immortale arrivò nei primi anni ’50.
Com’è diventata Trilli, l’iconica fatina Disney
Anche se per molto tempo è girata la leggenda metropolitana secondo cui Trilli fosse modellata sulle forme di Marilyn Monroe, la vera musa della Disney fu proprio Margaret Kerry. Gli animatori la usarono come modella cinematografica: Margaret recitava e ballava sul set, e i disegnatori copiavano le sue espressioni e i suoi gesti per trasferirli sulla celebre fatina bionda nata nel 1953.
Il successo del personaggio fu così travolgente che Trilli divenne, insieme a Topolino, il simbolo stesso della Disney nel mondo, apparendo sempre nelle sigle dei programmi TV della compagnia mentre spargeva la sua magica polvere di fata. Il ruolo è diventato per lei così rappresentativo che, nel 2016, l’attrice ha pubblicato la sua autobiografia, intitolata proprio Tinker Bell Talks (Trilli si racconta). Margaret lascia oggi tre figli e un’eredità indelebile nella storia del cinema d’animazione.
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