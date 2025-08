Mare Fuori, un personaggio storico dice addio alla serie: di chi si tratta e cosa accadrà La sesta stagione dell’amatissima serie Rai tornerà nel 2026 con inaspettati cambiamenti e un’uscita di scena che scombussolerà gli equilibri: vediamo di più.

Mare Fuori è una delle serie italiane più amate di sempre. Un progetto che negli anni si è trasformato in un vero e proprio fenomeno culturale in grado di raccontare le storie di ragazzi provenienti da contesti difficili, spesso segnati dalla criminalità, dall’emarginazione e da profonde ferite familiari. Dopo cinque stagioni di successi travolgenti, la serie si prepara a tornare con una sesta stagione carica di attese, emozioni e un clamoroso colpo di scena: l’addio di uno dei personaggi più amati e centrali della serie. Un’uscita di scena destinata a lasciare il segno e riscrivere le dinamiche dell’IPM di Napoli: scopriamo di chi si tratta.

Mare Fuori, un personaggio chiave saluta la serie

Ebbene sì, la sesta stagione di Mare Fuori, che dalle ultime indiscrezioni sarà centrata sulla figura di Rosa Ricci, dovrà dire addio a una delle attrici più amate: Lucrezia Guidone. È infatti notizia delle ultime ore l’addio di Lucrezia alla serie e, di conseguenza, del suo personaggio Sofia Durante. Un addio del tutto inaspettato che porterà molte dinamiche a rimanere in sospeso, senza le risposte che tanti telespettatori avrebbero voluto ricevere. Questo personaggio era stato introdotto nella terza stagione, portando con sé un percorso narrativo molto interessante e coinvolgente che ora, per volere degli autori, della stessa attrice o del semplice corso della trama (al momento non è dato sapersi) si interromperà bruscamente.

Mare Fuori 6, il personaggio di Sofia Durante non ci sarà

Sofia Durante è approdata nella terza stagione di Mare Fuori fingendosi educatrice dell’IPM di Napoli, essendo in realtà un’ispettrice ministeriale sotto copertura, incaricata di indagare su eventi drammatici tra cui l’evasione di Filippo e un omicidio interno al penitenziario. Una figura già adulta ma dalla profonda evoluzione che, nella quinta stagione, ha rivelato di avere una figlia e ha iniziato una storia d’amore con Beppe, educatore del carcere. Un personaggio a cui i fan della serie si sono affezionati, facendosi anche molte domande sul suo futuro.

Domande che, a questo punto, non troveranno mai risposta. Con l’uscita di scena di Sofia Durante, Mare Fuori 6 perderà non solo una figura centrale, ma anche un prezioso punto di equilibrio tra le tensioni adolescenziali e il mondo degli adulti. La serie, che ha costruito il proprio successo sull’intimità emotiva tra pubblico e personaggi, da questo punto di vista ora sembra incrinarsi. Dopo le uscite di Edoardo, Mimmo, Silvia, Cardiotrap e ora di Sofia, la serie sembra imboccare una fase di trasformazione profonda, forse necessaria, ma certamente delicata. Insomma, la serie sta inevitabilmente cambiando, ma non è ancora chiaro se lo stia facendo con la dovuta attenzione verso chi ha camminato fin qui insieme ai suoi protagonisti.

Mentre attendiamo di scoprire quali altri cambiamenti e sorprese ci riserverà la sesta stagione, ricordiamo che è possibile vedere tutti gli episodi delle prime cinque stagioni di Mare Fuori in streaming su RaiPlay, mentre l’arrivo della sesta stagione è previsto per il 2026.

