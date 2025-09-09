Trova nel Magazine
Mare Fuori ‘presta’ Edoardo Conte a Rai Cinema: ecco Gigi D’Alessio da giovane

Un volto amatissimo della serie interpreterà il cantante napoletano da giovane nel biopic musicale che uscirà a novembre: ecco di chi si stratta.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Ormai è ufficiale: la fine dell’anno porterà al cinema l’attesissimo biopic musicale, dal titolo provvisorio Solo Se Canti Tu, dedicato alla grande carriera di Gigi D’Alessio perla regia di Luca Miniero. Il film-evento, prodotto da Rai Cinema e Titanus, ripercorrerà la lunga strada dell’artista partenopeo, dai suoi esordi fino all’enorme successo sui palchi nazionali e internazionali. Ma ciò che sorprende ancor di più, è che ad interpretare Gigi D’Alessio da giovane troveremo una star amatissima di Mare Fuori, ovvero l’attore Matteo Paolillo: scopriamo di più.

Solo Se Canti Tu, il film su Gigi D’Alessio con la star di Mare Fuori

Ebbene sì, nel nuovo film-evento Solo Se Canti Tu dedicato alla grande carriera di Gigi D’Alessio e previsto nelle sale cinematografiche per il prossimo novembre, ad interpretare la figura dell’artista da giovane ci sarà la star di Mare Fuori Matteo Paolillo. Quello che vedremo non sarà solo una mera cronaca dei successi del cantante, ma un vero e proprio viaggio nella sua vita, nella sua carriera e nelle emozioni provate ad ogni passo avanti: dal ruolo di pianista al fianco di Mario Merola, passando per le partecipazioni al Festival di Sanremo, fino alla Carnegie Hall e agli incredibili concerti in una piazza del Plebiscito gremita di persone.

Matteo Paolillo, le cui doti attoriali sono più che riconosciute dai tanti fan di Mare Fuori, presenta anche una spiccata sensibilità musicale, essendo lui stesso un cantante, che lo avvicina ancora di più al personaggio che andrà ad interpretare. Senza contare le origini partenopee che lo rendono ancor più perfetto nell’interpretare un’artista che da sempre esprime immenso orgoglio per le sue origini. Insomma, un mix che almeno per ora appare davvero esplosivo, e che potrebbe dare vita a un film veramente emozionante.

Mare Fuori, dove vedere la serie con Matteo Paolillo

La nuova avventura cinematografica di Matteo Paolillo sarà dunque diversa da quella vissuta in Mare Fuori, dove l’attore interpreta Edoardo Conte, un ragazzo nato e cresciuto nel malfamato quartiere di Forcella che appartiene al clan dei Ricci, un gruppo di giovani reclusi nel carcere minorile di Nisida. Un personaggio tortuoso, autentico e profondamente umano che i fan di Mare Fuori hanno amato dal primo all’ultimo giorno.

Nell’attesa di poter vedere Matteo Paolillo nei panni di un giovane Gigi D’Alessio in Solo Se Canti Tu, è dunque possibile rivedere il suo grande talento attoriale nella serie Mare Fuori, attualmente disponibile in streaming con tutte le sue cinque stagioni su RaiPlay e Netflix.

