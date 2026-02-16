Trova nel Magazine
Se ami Mare Fuori non puoi perdere questo film: Rosa Ricci è pronta a tornare su Netflix

La grande protagonista di una delle serie più amate di sempre è pronta a raccontarsi in un film in streaming veramente imperdibile: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv.

Dopo aver conquistato il pubblico con una delle serie italiane più amate degli ultimi anni, l’universo narrativo di Mare Fuori si espande ancora. Il 18 febbraio 2026 debutta finalmente su Netflix il film Io sono Rosa Ricci, che funge da prequel e spin-off dell’amatissima serie. Al centro del racconto c’è Rosa Ricci, uno dei personaggi più iconici e complessi di Mare Fuori, in una storia che riporta indietro nel tempo e svela ciò che è accaduto prima della sua condanna e dell’ingresso nell’IPM. Un’uscita in streaming attesissima dai fan, che finalmente potranno vedere l’imperdibile film direttamente su Netflix.

Io sono Rosa Ricci, le origini dell’iconico personaggio di Mare Fuori

Nel film, Rosa Ricci, interpretata dall’attrice Maria Esposito, ritorna come protagonista assoluta. Lontana dalle dinamiche carcerarie che l’hanno resa celebre nella serie Mare Fuori, Io sono Rosa Ricci scava nel suo passato, mettendo a fuoco le origini del personaggio: la formazione del suo carattere, le ferite familiari e il peso di un cognome ingombrante. Rosa è una giovane donna costretta a crescere troppo in fretta, divisa tra il desiderio di autodeterminazione e l’eredità criminale della sua famiglia.

Il film la racconta nel momento più fragile e decisivo della sua vita: rabbia, amore e senso di appartenenza contribuiscono a plasmarla. Figlia di un boss della camorra napoletana, cresce immersa in un contesto dove la violenza, la lealtà familiare e il senso dell’onore sono regole non scritte ma inderogabili. Fin da giovanissima è costretta a confrontarsi con un destino che sembra già segnato: essere una Ricci significa portare sulle spalle un’eredità pesantissima.

Io sono Rosa Ricci, la trama del film prequel di Mare Fuori

La trama di Io sono Rosa Ricci si intreccia direttamente con gli eventi e i temi della serie madre, offrendo nuove chiavi di lettura su dinamiche già note. Il film è infatti un racconto di formazione che anticipa le vicende di Mare Fuori, approfondendo legami familiari, scelte sbagliate e destini segnati, senza rinunciare alla tensione emotiva e al realismo che hanno reso la serie un fenomeno pop.

Rosa Ricci ha 15 anni ed è figlia di Don Salvatore, uno dei boss più temuti di Napoli. Quando la sua famiglia cade in una trappola, Rosa viene sequestrata e deportata su un’isola remota. Qui Rosa inizia a cambiare, capisce di doversi salvare da sola e decide che il suo vero obiettivo di vita sarà tenere alto il nome della sua famiglia. Dal 18 febbraio 2026, Io sono Rosa Ricci debutterà in streaming su Netflix.

Programmi

