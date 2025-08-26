Mare Fuori, in arrivo il film su Rosa Ricci e ha già una data d'uscita: "Sarà doloroso". Colpaccio Rai Il sono Rosa Ricci sarà il prequel sulla protagonista di Mare Fuori, in arrivo al cinema: annunciata la data d'uscita e la trama del film mentre sale l'attesa

In attesa dell’uscita di Mare Fuori 6, la storia della protagonista della serie, Rosa Ricci, sbarca al cinema col film Io sono Rosa Ricci e ha già una data d’uscita. Si tratta di un film prequel, che arriverà ufficialmente al cinema il 30 ottobre. La pellicola promette un "viaggio nelle origini" del personaggio interpretato da Maria Esposito, per svelare quella che è stata la sua storia prima degli eventi della serie.

Mare Fuori, annunciata la data d’uscita e la trama del film prequel Io sono Rosa Ricci

Maria Esposito ha descritto il film come un’esperienza profondamente impegnativa oltre che dolorosa. Attraverso i suoi canali social, ha condiviso il suo stato d’animo al termine delle riprese, spiegando come questa nuova avventura l’abbia messa a dura prova. Ha rivelato di aver girato in "location estreme" e di aver affrontato un percorso che l’ha costretta a confrontarsi con i propri limiti e paure. L’attrice si è detta orgogliosa del lavoro svolto, invitando i fan al cinema con l’auspicio che il film "vi tocchi" come ha toccato lei.

Diretto da Lydia Patitucci e scritto da Maurizio Careddu e Luca Infascelli, il film si concentrerà sulla storia di Rosa Ricci prima del suo ingresso nell’Istituto Penale Minorile. Il ribelle e fragile personaggio, introdotto nella terza stagione di Mare Fuori, ha conquistato i fan per le sue mille sfaccettature. Figlia del boss e sorella di Ciro, porta il peso di un’eredità criminale e di una rivalità con i Di Salvo. Sotto la sua corazza di ragazza forte e combattiva si nascondono fragilità e il profondo bisogno di amore. Quest’ultimo emerge nella tormentata relazione "alla Romeo e Giulietta" con Carmine Di Salvo.

Come vedere tutte le stagioni di Mare Fuori in streaming

Ricordiamo che sono iniziate il 30 giugno a Napoli le riprese di Mare Fuori 6, la serie dei record targata Picomedia e Rai. Con una novità: alla regia c’è Beniamino Catena, già dietro la cinepresa di Doc – Nelle tue mani. A fine febbraio è confermato l’appuntamento con la sesta stagione, che debutterà come sempre prima su RaiPlay e poi andrà in onda anche su Rai2. Proprio sulla piattaforma Rai è possibile vedere tutte le stagioni di Mare Fuori in streaming, così come su Netflix.

