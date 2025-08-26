Mare Fuori, in arrivo il film su Rosa Ricci e ha già una data d'uscita: "Sarà doloroso". Colpaccio Rai
Il sono Rosa Ricci sarà il prequel sulla protagonista di Mare Fuori, in arrivo al cinema: annunciata la data d'uscita e la trama del film mentre sale l'attesa
In attesa dell’uscita di Mare Fuori 6, la storia della protagonista della serie, Rosa Ricci, sbarca al cinema col film Io sono Rosa Ricci e ha già una data d’uscita. Si tratta di un film prequel, che arriverà ufficialmente al cinema il 30 ottobre. La pellicola promette un "viaggio nelle origini" del personaggio interpretato da Maria Esposito, per svelare quella che è stata la sua storia prima degli eventi della serie.
Mare Fuori, annunciata la data d’uscita e la trama del film prequel Io sono Rosa Ricci
Maria Esposito ha descritto il film come un’esperienza profondamente impegnativa oltre che dolorosa. Attraverso i suoi canali social, ha condiviso il suo stato d’animo al termine delle riprese, spiegando come questa nuova avventura l’abbia messa a dura prova. Ha rivelato di aver girato in "location estreme" e di aver affrontato un percorso che l’ha costretta a confrontarsi con i propri limiti e paure. L’attrice si è detta orgogliosa del lavoro svolto, invitando i fan al cinema con l’auspicio che il film "vi tocchi" come ha toccato lei.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Diretto da Lydia Patitucci e scritto da Maurizio Careddu e Luca Infascelli, il film si concentrerà sulla storia di Rosa Ricci prima del suo ingresso nell’Istituto Penale Minorile. Il ribelle e fragile personaggio, introdotto nella terza stagione di Mare Fuori, ha conquistato i fan per le sue mille sfaccettature. Figlia del boss e sorella di Ciro, porta il peso di un’eredità criminale e di una rivalità con i Di Salvo. Sotto la sua corazza di ragazza forte e combattiva si nascondono fragilità e il profondo bisogno di amore. Quest’ultimo emerge nella tormentata relazione "alla Romeo e Giulietta" con Carmine Di Salvo.
Come vedere tutte le stagioni di Mare Fuori in streaming
Ricordiamo che sono iniziate il 30 giugno a Napoli le riprese di Mare Fuori 6, la serie dei record targata Picomedia e Rai. Con una novità: alla regia c’è Beniamino Catena, già dietro la cinepresa di Doc – Nelle tue mani. A fine febbraio è confermato l’appuntamento con la sesta stagione, che debutterà come sempre prima su RaiPlay e poi andrà in onda anche su Rai2. Proprio sulla piattaforma Rai è possibile vedere tutte le stagioni di Mare Fuori in streaming, così come su Netflix.
Potrebbe interessarti anche
The Terminal List, la storia di Ben Edwards non è finita: trama, trailer e data d'uscita in streaming
Arriva su Prime Video The Terminal List: Lupo Nero, la serie prequel che ha come pro...
Netflix lancia una nuova serie con Cristiana Capotondi per chi ha amato Mare Fuori
Si chiama La Scuola e tratterà di alcuni cadetti della prestigiosa accademia militar...
Dexter Resurrection 2 si farà, ma il prequel Original Sin viene cancellato senza esitazione: il perché di Showtime
Paramount e Showtime scelgono la via più sicura: l'amatissima serie Resurrection avr...
Mare Fuori 6 incontra Doc - Nelle tue mani (ma non Luca Argentero): la novità sulla sesta stagione della fiction Rai
Beniamino Catena, regista della fortunata fiction Rai approda al timone del serial a...
Ted Danson torna su Netflix per una nuova missione: A Man on the Inside 2 ha una data d'uscita ufficiale
A Man on the Inside 2 si farà: la serie Netflix con Ted Danson ha una data d'uscita ...
Rambo, 'scelto' l'erede di Sylvester Stallone per il film prequel: è Noah Centineo, la star di Netflix
Il film prequel di Rambo si farà ed è già stato scelto l'attore che interpreterà un ...
Il legame speciale di Elena Sofia Ricci con un collega: chi è lui
Dal celebre regista alla guida del progetto, al romanzo record da cui trae ispirazio...
I Cesaroni 7, ultimo ciak con lacrime: cosa ha fatto Claudio Amendola e quando va in onda
Sono terminate le riprese della stagione che segnerà il ritorno della famiglia più a...