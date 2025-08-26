Trova nel Magazine
Libero Magazine

Mare Fuori, in arrivo il film su Rosa Ricci e ha già una data d'uscita: "Sarà doloroso". Colpaccio Rai

Il sono Rosa Ricci sarà il prequel sulla protagonista di Mare Fuori, in arrivo al cinema: annunciata la data d'uscita e la trama del film mentre sale l'attesa

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

In attesa dell’uscita di Mare Fuori 6, la storia della protagonista della serie, Rosa Ricci, sbarca al cinema col film Io sono Rosa Ricci e ha già una data d’uscita. Si tratta di un film prequel, che arriverà ufficialmente al cinema il 30 ottobre. La pellicola promette un "viaggio nelle origini" del personaggio interpretato da Maria Esposito, per svelare quella che è stata la sua storia prima degli eventi della serie.

Mare Fuori, annunciata la data d’uscita e la trama del film prequel Io sono Rosa Ricci

Maria Esposito ha descritto il film come un’esperienza profondamente impegnativa oltre che dolorosa. Attraverso i suoi canali social, ha condiviso il suo stato d’animo al termine delle riprese, spiegando come questa nuova avventura l’abbia messa a dura prova. Ha rivelato di aver girato in "location estreme" e di aver affrontato un percorso che l’ha costretta a confrontarsi con i propri limiti e paure. L’attrice si è detta orgogliosa del lavoro svolto, invitando i fan al cinema con l’auspicio che il film "vi tocchi" come ha toccato lei.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Diretto da Lydia Patitucci e scritto da Maurizio Careddu e Luca Infascelli, il film si concentrerà sulla storia di Rosa Ricci prima del suo ingresso nell’Istituto Penale Minorile. Il ribelle e fragile personaggio, introdotto nella terza stagione di Mare Fuori, ha conquistato i fan per le sue mille sfaccettature. Figlia del boss e sorella di Ciro, porta il peso di un’eredità criminale e di una rivalità con i Di Salvo. Sotto la sua corazza di ragazza forte e combattiva si nascondono fragilità e il profondo bisogno di amore. Quest’ultimo emerge nella tormentata relazione "alla Romeo e Giulietta" con Carmine Di Salvo.

Come vedere tutte le stagioni di Mare Fuori in streaming

Ricordiamo che sono iniziate il 30 giugno a Napoli le riprese di Mare Fuori 6, la serie dei record targata Picomedia e Rai. Con una novità: alla regia c’è Beniamino Catena, già dietro la cinepresa di Doc – Nelle tue mani. A fine febbraio è confermato l’appuntamento con la sesta stagione, che debutterà come sempre prima su RaiPlay e poi andrà in onda anche su Rai2. Proprio sulla piattaforma Rai è possibile vedere tutte le stagioni di Mare Fuori in streaming, così come su Netflix.

Potrebbe interessarti anche

The Terminal List - Lupo Nero: trailer, data d'uscita, cast e trama della serie

The Terminal List, la storia di Ben Edwards non è finita: trama, trailer e data d'uscita in streaming

Arriva su Prime Video The Terminal List: Lupo Nero, la serie prequel che ha come pro...
Cristiana Capotondi in streaming su Netflix con La Scuola

Netflix lancia una nuova serie con Cristiana Capotondi per chi ha amato Mare Fuori

Si chiama La Scuola e tratterà di alcuni cadetti della prestigiosa accademia militar...
Dexter Resurrection 2, confermata la seconda stagione mentre il prequel Original Sin è stato cancellato

Dexter Resurrection 2 si farà, ma il prequel Original Sin viene cancellato senza esitazione: il perché di Showtime

Paramount e Showtime scelgono la via più sicura: l'amatissima serie Resurrection avr...
Mare Fuori 6 fiction rai incontra Doc nelle tue mani

Mare Fuori 6 incontra Doc - Nelle tue mani (ma non Luca Argentero): la novità sulla sesta stagione della fiction Rai

Beniamino Catena, regista della fortunata fiction Rai approda al timone del serial a...
A Man on the Inside 2: ecco a data d'uscita della serie Netflix con Ted Danson

Ted Danson torna su Netflix per una nuova missione: A Man on the Inside 2 ha una data d'uscita ufficiale

A Man on the Inside 2 si farà: la serie Netflix con Ted Danson ha una data d'uscita ...
Rambo, scelto l'erede di Sylvester Stallone per il film prequel

Rambo, 'scelto' l'erede di Sylvester Stallone per il film prequel: è Noah Centineo, la star di Netflix

Il film prequel di Rambo si farà ed è già stato scelto l'attore che interpreterà un ...
Elena Sofia Ricci

Il legame speciale di Elena Sofia Ricci con un collega: chi è lui

Dal celebre regista alla guida del progetto, al romanzo record da cui trae ispirazio...
I Cesaroni - Il ritorno - Claudio Amendola

I Cesaroni 7, ultimo ciak con lacrime: cosa ha fatto Claudio Amendola e quando va in onda

Sono terminate le riprese della stagione che segnerà il ritorno della famiglia più a...
Margot Robbie e Ryan Gosling

Margot Robbie e Ryan Gosling di nuovo insieme dopo il successo di Barbie: in arrivo il prequel di Ocean's Eleven

I due attori si ritroveranno di nuovo insieme sul set del film che racconterà ciò ch...

Personaggi

L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta
Barbara D’Urso

Barbara D'Urso
Ludmilla Makowski

Ludmilla Makowski

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963