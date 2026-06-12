Mare Fuori 7 e 8 insieme per RaiPlay: addio a Rosa e Carmine, novità inaspettate e un remake Netflix che può cambiare tutto
Riprese al via il 15 giugno per Mare Fuori 7 e 8. Nuovi protagonisti, temi inediti e il possibile remake USA targato Netflix.
Mare Fuori si prepara a una nuova fase della sua storia. Le stagioni 7 e 8 verranno infatti girate una dopo l’altra, una scelta produttiva senza precedenti che permetterà alla serie di mantenere il consueto appuntamento annuale con il pubblico. Tra nuovi personaggi, cambiamenti nella squadra di scrittura e tematiche sempre più vicine al mondo giovanile, la fiction Rai guarda già al futuro. E all’orizzonte c’è anche un progetto che potrebbe segnare una svolta internazionale: il remake americano in sviluppo con Netflix. Le anticipazioni arrivano dalle dichiarazioni del produttore Roberto Sessa, CEO di Picomedia, rilasciate a Fanpage.
Perché Mare Fuori 7 e 8 saranno girate in successione
Le riprese della settima e dell’ottava stagione partiranno il 15 giugno e, per la prima volta, verranno realizzate consecutivamente. Una decisione legata sia a esigenze organizzative sia alla disponibilità di alcune location chiave di Napoli, che nel 2027 potrebbero essere difficilmente utilizzabili a causa dell’America’s Cup. Tra le principali novità delle prossime stagioni c’è il cambio alla guida della squadra di scrittura. Al posto di Maurizio Careddu arriva Dario Carraturo, affiancato da autori che hanno già lavorato alle stagioni precedenti. L’obiettivo resta quello di preservare l’identità di Mare Fuori, continuando però a introdurre idee fresche e nuovi punti di vista. Come spiegato dal produttore, il cuore della serie resterà il rapporto tra giovani e adulti, insieme ai temi della speranza e della possibilità di riscatto.
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Le nuove puntate affronteranno anche argomenti finora poco esplorati. Tra questi lo sfruttamento minorile attraverso la storia di Mei Ling, la dipendenza da farmaci legata a fragilità psicologiche e alcune dinamiche oscure del mondo dello spettacolo.
Addio definitivo a Rosa e Carmine e il remake americano
Uno dei temi che più interessa i fan riguarda il destino di Rosa Ricci e Carmine Di Salvo. Su questo punto Roberto Sessa è stato molto chiaro: la loro storia può considerarsi conclusa. Parlando del finale della sesta stagione, il produttore ha definito la chiusura narrativa dei due personaggi "perfetta", aggiungendo che si tratta di "una storia conclusa". Nessun ritorno in vista, dunque, per una delle coppie più amate dal pubblico.
Dalla stagione 7 in poi il cast sarà composto quasi interamente da nuovi volti. Una scelta che, secondo la produzione, rappresenta un punto di forza più che un limite. Sessa ha inoltre rivelato che le linee narrative delle stagioni 9 e 10 sono già state sviluppate. Mare Fuori, inoltre, continua a crescere soprattutto su RaiPlay. "Ormai Mare Fuori è un progetto della piattaforma, punto", ha spiegato Roberto Sessa, evidenziando come il pubblico under 35 preferisca la visione on demand rispetto alla TV tradizionale. Intanto cresce l’attesa per il possibile remake americano: Netflix USA ha opzionato l’adattamento in inglese della serie e le trattative sono ancora aperte. Per il produttore sarebbe "un evento più unico che raro", tanto che le vendite internazionali della versione originale sono state temporaneamente sospese in attesa di sviluppi.
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