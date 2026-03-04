Mare Fuori 6: da oggi la sesta stagione in esclusiva su RaiPlay
Rosa Ricci e tutti i nuovi e vecchi protagonisti di Mare Fuori aspettano il loro pubblico su RaiPlay per la sesta stagione
"Nella vita, la sola cosa che conta è l’amore". È con questa dichiarazione di Rosa Ricci (della quale, vi ricordiamo, è possibile vedere il film "solista" sbarcato da poco su Netflix) che si apre idealmente la sesta stagione di Mare Fuori, al via dal oggi, 4 marzo 2026, su RaiPlay con i primi sei episodi, già disponibili dalla mezzanotte sulla piattaforma. La seconda parte arriverà una settimana dopo, permettendo di vedere l’intera stagione in box set dall’11 marzo. Successivamente, la serie sarà proposta anche in prima serata su Rai 2, in sei appuntamenti (la data è ancora da definire). Una strategia ormai consolidata per la fiction Rai: prima lo streaming, per intercettare il pubblico più giovane e spingere l’utilizzo della piattaforma, poi la messa in onda lineare per il pubblico delle famiglie.
Dentro e fuori l’IPM
La nuova stagione riparte dalle questioni rimaste sospese: chi ha tentato di uccidere Rosa? Quali sono le condizioni di Tommaso? Riuscirà a salvarsi? Intorno a questi interrogativi si sviluppano nuovi equilibri e nuovi conflitti dentro e fuori l’IPM. Tornano Maria Esposito nel ruolo di Rosa Ricci, Carmine Recano nei panni del comandante Massimo Esposito, Lucrezia Guidone come la direttrice Sofia Durante, insieme a Vincenzo Ferrera, Francesco Panarella, Giovanna Sannino e ai ragazzi dell’istituto che il pubblico segue fin dalle scorse stagioni.
La regia è affidata a Beniamino Catena e Francesca Amitrano. Catena sottolinea come il cuore della serie resti la dimensione relazionale: i rapporti tra questi adolescenti "interrotti" non sono mediati dai social, ma si consumano in uno spazio chiuso dove emozioni, sguardi e reazioni non possono essere filtrati. L’IPM diventa così un microcosmo che amplifica tensioni e legami, un luogo separato ma costantemente in dialogo con ciò che accade fuori. In questa stagione il percorso di recupero e redenzione dei ragazzi assume un peso ancora più evidente, e il contrasto tra vita in cella, cortile e permessi esterni viene messo in risalto anche sul piano visivo.
Torna anche #Confessioni
Accanto agli episodi, torna anche Mare Fuori #Confessioni: dal 18 febbraio su RaiPlay i protagonisti raccontano il dietro le quinte e approfondiscono le scelte e le fragilità dei personaggi. Uno spazio pensato per i fan, che permette di soffermarsi su temi che nella narrazione principale restano sullo sfondo.
Prodotta da Rai Fiction e Picomedia, Mare Fuori continua così a lavorare su un equilibrio tra racconto corale e percorsi individuali. Se le stagioni precedenti hanno consolidato il successo della serie anche tra il pubblico internazionale, la sesta punta a riportare al centro il sentimento come motore delle scelte. Per Rosa e per gli altri ragazzi dell’IPM, la libertà passa prima di tutto dalla capacità di riconoscere ciò che provano.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
