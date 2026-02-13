Mare Fuori 6, quando esce e colpo di scena nel cast: c'è la figlia di un cantante famoso in tutto il mondo Mare Fuori 6, il debutto della nuova stagione è vicino: annunciata la data d'uscita in streaming e il cast, tra cui spicca la figlia di un famoso cantante

Mare Fuori sta per tornare. Dopo un anno di attesa, la sesta stagione sta ufficialmente per fare il suo debutto e porterà sullo schermo tanti stravolgimenti e colpi di scena. I canali social della serie hanno pubblicato la prima immagine ufficiale del cast al completo e il primo trailer di Mare Fuori 6, che svelano l’arrivo di nuovi personaggi nel cast e di sorprese inaspettate.

Quando esce Mare Fuori 6

Partiamo col svelare quando esce Mare Fuori 6: la nuova stagione, anche quest’anno, debutterà prima su Raiplay, in streaming, e poi in diretta su Rai 2. I primi sei episodi saranno disponibili, contemporaneamente, il 4 marzo, poi i restanti saranno pubblicati l’11 marzo. La data di partenza su Rai 2 non è stata ancora annunciata. L’attesa dei fan è alle stelle, visti i tanti quesiti rimasti in sospeso nella scorsa stagione, a partire dal tentato omicidio ai danni di Rosa Ricci, ricaduto invece su Tommaso.

Vecchi rancori e nuove storie in Mare Fuori 6: nel cast una figlia d’arte

Nel corso della nuova stagione, si cercherà di scoprire chi ha tentato di uccidere Rosa, quali sono le condizioni di Tommaso e se riuscirà a salvarsi, ma andranno anche in scena nuove dinamiche oltre ai vecchi rancori. Ritroveremo nel cast colonne portanti come Carmine Recano nei panni di Massimo Esposito, Lucrezia Guidone nel ruolo della direttrice dell’IPM Sofia Durante, e ancora Vincenzo Ferrera, Francesco Panarella, Giovanna Sannino, e tutti i ragazzi dell’Istituto che hanno dinamiche in atto dalla scorsa stagione.

Ci saranno però anche delle new entry: conosceremo le storie di Sharon, Marika e Annarella, legate al personaggio di Carmela; ma arriverà all’IPM anche Stella, una ragazza di buona famiglia finita dentro per un grave errore. La giovane in questione è, nella vita reale, la figlia di un cantante famoso in tutto il mondo: lei si chiama Virginia Bocelli ed è la figlia di Andrea Bocelli. In Mare Fuori 6 fa inoltre il suo debutto Mei Ling, una giovane detenuta il cui passato rimane un oscuro mistero.

