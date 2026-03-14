Mare Fuori 6, il finale svela il destino di tutti i personaggi: cos'è successo nei nuovi episodi Il nuovo capitolo dell’amatissima serie tv, disponibile su RaiPlay, ha segnato una svolta importante per i suoi protagonisti: scopriamo cosa è successo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dodici episodi, tanti addii e qualche sorprendente colpo di scena nel finale: Mare Fuori 6 è arrivato in streaming su RaiPlay l’11 marzo 2026 con tutta la forza emotiva che i fan della serie si aspettavano e, probabilmente, anche con qualche dolorosa sorpresa in più. Riprendendo esattamente dal punto più drammatico lasciato in sospeso dalla quinta stagione, ovvero il colpo di pistola esploso contro Rosa Ricci (che ha colpito però Tommaso), questo nuovo capitolo porta finalmente alla luce la verità: è stata Carmela a sparare a Rosa. A rivelare tutto alla diretta interessata è stato Tommaso, che ha riconosciuto in Carmela la figura che al Luna Park, ben nascosta sotto abiti neri, ha provato a ucciderla.

Dopo essersi ripreso dall’incidente che poteva costargli la vita e dopo aver ascoltato le parole della madre di Matteo (il ragazzo che aveva ucciso, finendo così nell’IPM) al cimitero, ne ha parlato proprio con Rosa e con le autorità. La giovane Ricci però ha faticato a credergli in quanto considerava Carmela una sua grande amica: era l’unica persona di cui ancora si fidava. Da questa rivelazione parte una spirale di eventi destinata a cambiare per sempre l’IPM di Napoli e i destini di chi lo abita. Ecco come finisce la seconda parte di Mare Fuori 6, dopo il finale esplosivo della prima parte, con Simone che ha svelato a Rosa di essere suo fratello prima di provare a ucciderla (lei si libera ma vengono ‘interrotti’ da Annarella nel primo episodio della seconda parte).

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Mare Fuori 6, Rosa e Carmela: due destini agli antipodi

Il cuore pulsante di questa stagione è il confronto tra Rosa e Carmela. La prima sceglie di concedersi una seconda possibilità cercando di cambiare vita, la seconda diventa invece sempre più spietata. Nel corso dell’ottava puntata, Rosa decide di entrare nel programma di protezione testimoni e abbandona per sempre Napoli alla volta di una località ignota. Con lei abbandona lo show anche sua madre Maria, che chiude di fatto la sua relazione con il comandante. Prima di sparire, Rosa riesce a trovare il negozio di parrucchiere in cui lavora Carmine, il grande amore della sua vita, ma il tanto atteso ricongiungimento avviene fuori scena. Lo spettatore vede solo Rosa scoppiare a piangere e lui, di spalle, avvicinarsi a lei: un finale aperto, sospeso e volutamente incompiuto.

Sul fronte opposto, Carmela continua a seguire la sua sete di potere, segnando una brusca rottura nell’amicizia con Rosa, mentre Simone è determinato a prendere le redini del clan dei Di Salvo. Per lui, secondo gli sceneggiatori, potrebbe esserci ancora spazio per una redenzione nelle stagioni future. Per Carmela, invece, quella strada sembra ormai sbarrata. Dopo l’uscita di scena di Rosa, l’IPM è scosso dall’arrivo di un nuovo direttore, Stefano Stazi, affiancato dalla nuova educatrice Claudia Conti, una donna con la quale nasce immediatamente un clima di tensione.

Ricordiamo che quando torna a casa la figlia, Sofia decide di dimettersi dal ruolo di direttrice dell’istituto, lasciando l’educatore Beppe. È proprio lei a presentare ai ragazzi dell’IPM il nuovo direttore, e ciò avviene quando il più pericoloso dei due fratelli milanesi tenta di ucciderla, colpendo però Alina, che, a causa di un’emorragia, muore con il figlio che porta in grembo poco dopo aver sposato Pino nella cappella dell’ospedale.

Mare Fuori 6, cosa succede nel finale: addii e colpi di scena

La sesta stagione non risparmia nemmeno i personaggi secondari, molti dei quali lasciano definitivamente la serie. Micciarella, Cucciolo e Dobermann, arrivati insieme nell’IPM durante la terza stagione, abbandonano lo show per seguire ognuno la propria strada: Raffaele accetta un lavoro in Svezia, Luigi viene trasferito nel carcere degli adulti e Diego chiede il trasferimento nell’istituto dove finirà la sua fidanzata Sonia.

Al tempo stesso, però, Mare Fuori 6 ci presenta anche nuovi personaggi: le sorelle Sharon (Cartisia Somma, figlia dell’attore Sebastiano), Marika e Annarella, destinate a imporsi come nuove antagoniste e pronte a scagliarsi contro la famiglia di Simone. A queste si aggiungono i personaggi di Mei Ling e Stella (interpretata dalla figlia di Andrea Bocelli, Virginia), una ragazza impaurita e sola che Alina teneva sotto la sua ala protettrice perché si rivedeva in lei.

E ancora non è tutto: nel finale scopriamo che Claudia Conti è la stessa educatrice che anni prima aveva separato Annarella da sua madre quando era ancora bambina, aprendo un nuovo fronte narrativo destinato a esplodere nelle prossime stagioni (ricordiamo che la 7 e la 8 sono già confermate). Intanto, Samuele viene rapito e rinchiuso in uno sgabuzzino, con il suo destino che resta volutamente in sospeso.

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