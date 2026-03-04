Trova nel Magazine
Mare Fuori 6, arriva la figlia di Andrea Bocelli e la trama si complica: cosa vedremo nella nuova stagione su RaiPlay

Il nuovo capitolo della fortunatissima serie è disponibile su RaiPlay, con nuovi ingressi e colpi di scena.

Mare Fuori torna finalmente con la sesta stagione, disponibile su RaiPlay dal 4 marzo 2026 con i primi episodi e dall’11 marzo con l’intera stagione completa. L’appuntamento con i nuovi ragazzi – e i vecchi protagonisti – dell’Istituto Penale Minorile di Napoli promette una stagione ricca di tensioni, colpi di scena e storie di riscatto.

Dopo i precedenti capitoli e oltre 490 milioni di visualizzazioni, Mare Fuori aveva chiuso il quinto capitolo con dinamiche intricate e conseguenze drammatiche. Al centro restava Rosa Ricci, figlia del boss Don Salvatore, sempre più coinvolta nelle faide tra clan e costretta a confrontarsi con perdite, tradimenti e scelte moralmente ambigue.

La sesta stagione riparte da qui: l’IPM di Napoli torna a essere il crocevia di storie intense, dove vecchi volti e nuovi personaggi si intrecciano in una narrazione piena di conflitti, relazioni e secondi inizi. Tra le novità più chiacchierate troviamo Virginia Bocelli, figlia del celebre tenore Andrea Bocelli, che fa il suo debutto come attrice nei panni di Stella. Il suo personaggio è una ragazza di buona famiglia finita in carcere a seguito di un errore che cambia per sempre la sua vita.

Ma Stella non sarà l’unica nuova protagonista…se volete scoprire chi ci sarà, la trama e tutte le curiosità su questo capitolo, le trovate nel Video!

