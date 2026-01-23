Marco Masini pubblica ‘E poi ti ho visto cadere’: testo, significato e il ruolo di Fedez (oltre Sanremo)
Il nuovo singolo anticipa il 13esimo album del cantante ‘Perfetto Imperfetto’, in uscita dopo l’avventura a Sanremo 2026 con Fedez (presente nel disco)
Marco Masini torna in radio e mette Sanremo 2026 nel mirino. Oggi venerdì 23 gennaio 2026, infatti, esce ‘E poi ti ho visto cadere’, il nuovo singolo del cantante fiorentino che tra un mese salirà sul palco dell’Ariston con Fedez. La canzone anticipa l’uscita del 13esimo album di Masini, Perfetto Imperfetto. Scopriamo tutti i dettagli.
Marco Masini, il nuovo singolo è ‘E poi ti ho visto cadere’
Manca esattamente un mese al debutto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo e Marco Masini inizia a svelare i ‘segreti’ del suo nuovo album, a partire dal singolo ‘E poi ti ho visto cadere’. Scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, il brano è infatti il primo estratto di quello che sarà il 13esimo disco del cantante fiorentino, impegnato a breve con Fedez a Sanremo. "E poi ti ho visto cadere è il racconto di una persona che decide di porre fine a una storia quando si accorge che il sentimento si è trasformato, e non si sente più innamorato" ha spiegato Marco Masini, rivelando: "Ciò che accade dopo può essere inaspettato: assistere alla ‘caduta dell’altra persona, dolorosa per entrambi, anche per chi lascia".
Il nuovo album Perfetto Imperfetto e la collaborazione con Fedez
‘E poi ti ho visto cadere’ anticipa il nuovo album di Marco Masini Perfetto Imperfetto, in uscita il prossimo 6 marzo 2026 (disponibile in vinile dal 24 aprile). "Questo album rappresenta per me una vera e propria evoluzione: nel pensiero, nel modo di interpretare e di raccontare ciò che ha segnato un cambiamento profondo, sia umano che professionale" ha raccontato Masini: È anche il frutto di molte collaborazioni con ragazzi appartenenti a una nuova generazione, dai quali ho imparato a comunicare in modi diversi, attraverso sonorità nuove, una diversa impostazione vocale e un differente approccio all’espressione delle emozioni e dei sentimenti". Nel disco figura infatti anche il brano in gara a Sanremo 2026, ‘Male necessario’ con Fedez, che canta anche il successo ‘Bella stronza’ insieme a Masini. Di seguito la tracklist completa:
- Perfetto
- E poi ti ho visto cadere
- Male necessario (con Fedez)
- Gotham City
- Il mio lato opposto
- Di più
- Lolita come stai? (con Ciao sono Vale)
- Bianco ghiaccio
- Bella stronza (con Fedez)
- E la vita accade
- Quando tornerai da me
- Imperfetto
Il testo di ‘E poi ti ho visto cadere’
Io
Fondamentalmente, amore mio
So che non c’è un modo per dirlo, ma non ti amo più
E, allora, dillo tu
Fondamentalmente, amore mio
Sei tu che ci vuoi credere ancora, ancora, io no
E sono andato via
E poi ti ho visto cadere
Perderti e farti del male
Dare la colpa alla noia, all’abitudine
E poi la colpa a me
Panico quando mi manchi
Panico quando mi cerchi
Panico quando la scelta è inevitabile
E ho scelto me
E poi ti ho visto cadere
Io
Pensavo di essere un po’ meglio di così
Ero sincero come adesso, credimi
Quando dicеvo: "Resta qui"
Era bellissimo
E fondamentalmеnte, amore mio
Mi piacerebbe dirtelo ancora, ancora, però
Io non ti amo più
E poi ti ho visto cadere
Perderti e farti del male
Dare la colpa alla noia, all’abitudine
E poi la colpa a me
Panico quando mi manchi
Panico quando mi cerchi
Panico quando la scelta è inevitabile
E ho scelto me
Quando ti ho visto cadere
Ho trattenuto il respiro
Per non vedere il dolore
Di chi non sceglie un destino
Quando ti ho visto cadere
Eri già troppo lontano
Per tenerti la mano
E ora sono io che comincio a cadere
Sono io che comincio a cadere
Panico quando mi manchi
Panico quando mi cerchi
Panico quando la scelta è inevitabile
E ho scelto me
E poi ti ho visto cadere
