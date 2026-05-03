Marco Masini senza filtri in TV, da Sanremo con Fedez al tour: “Me la godo”. E svela la sua seconda mamma: “Si prende cura di me” Il cantautore ospite di Da noi… a ruota libera da Francesca Fialdini nella puntata di domenica 3 maggio 2026.

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Reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026 insieme a Fedez con il brano "Male necessario", e con il nuovo album Perfetto Imperfetto già al centro dell’attenzione, Marco Masini vive una fase particolarmente intensa della sua carriera. Tra concerti in tutta Italia e nuovi progetti, il cantante si è lasciato andare anche a confessioni molto personali durante la puntata di Da noi… a ruota libera andata in onda domenica 3 maggio, ospite di Francesca Fialdini.

Marco Masini a Da noi a ruota libera tra amori, famiglia e ricordi (3 maggio)

Nel corso dell’intervista, Masini ha parlato senza filtri del suo rapporto con le donne, mostrando grande sincerità: "Dell’universo femminile non ho capito nulla. Però è un viaggio continuo alla ricerca di noi stessi, perché all’interno delle donne che mi hanno accompagnato nella mia vita ho trovato tanto di me stesso". Un momento particolarmente toccante è arrivato quando ha ricordato la madre Anna Maria, scomparsa quando il cantautore aveva appena 17 anni:

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"Mia madre ha sempre lottato e ha creduto fino all’ultimo respiro che si potessero raggiungere gli obiettivi. Non ha mai dubitato di me".

E poi il legame speciale con la sorella Susanna, che dopo la scomparsa della madre è diventata una figura fondamentale nella sua vita: "È diventata mia madre a 13 anni e continua a prendersi cura di me ancora oggi". Non è mancato neppure un omaggio affettuoso a Gina Lollobrigida, che il cantante chiamava "Fatina Mia", ricordando il suo ruolo nella favola di Le avventure di Pinocchio. Spazio anche a momenti più leggeri con il "gioco della verità", arricchito dai messaggi ironici di Carlo Conti e Walter Santillo, amici intimi di Masini.

Marco Masini, da Sanremo con Fedez al tour

Masini ha raccontato anche un curioso retroscena legato al brano "Superbabbo", scritto per lo Zecchino d’Oro 2021: "Carlo Conti mi disse di scriverla il venerdì sera, a luglio, per dicembre. Il lunedì mattina me la chiese, ma non l’avevo ancora scritta. Poi mi convinse e con quella canzone vincemmo". Sul recente Festival di Sanremo 2026 a cui a preso parte in coppia con Fedez, il cantante ha commentato con entusiasmo: "Sono molto felice, è un momento fortunato e sto cercando di godermelo". E sulla collaborazione tra artisti di generazioni diverse ha ammesso: "È difficile scrivere canzoni quando manca empatia tra due uomini di generazioni diverse". Intanto lo sguardo è già proiettato sul tour: "Partiamo da Alessandria per il tour estivo, poi da novembre saremo nei palazzetti".

Marco Masini, le date del tour 2026

Il tour "Live 2026" partirà a fine giugno e attraverserà tutta Italia, per poi concludersi nei palasport a novembre

Date principali:

30 giugno – Alessandria

2 luglio – Pistoia

10 luglio – Cervia

13 luglio – Rivignano Teor

14 luglio – Villafranca di Verona

16 luglio – Bergamo

17 luglio – Piacenza

23 luglio – Este

1 agosto – Siena

5 agosto – Pescara

7 agosto – San Pancrazio Salentino

8 agosto – Castellana Grotte

16 agosto – Castelnuovo di Garfagnana

19 agosto – Alghero

21 agosto – Santa Maria di Castellabate

28 agosto – Messina

29 agosto – Zafferana Etnea

Palasport (novembre):

3 novembre – Milano (Unipol Forum)

4 novembre – Firenze (Nelson Mandela Forum)

7 novembre – Padova (Kioene Arena)

13 novembre – Roma (Palazzo dello Sport)

14 novembre – Napoli (Palapartenope)

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