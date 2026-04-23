Marco Masini ‘chiama’ Gigi D’Alessio: “Amico e fratello, ho un sogno…”, la proposta dopo Fedez In occasione della tappa a Nola del suo instore tour il cantante ha svelato di volere tornare a collaborare col cantante e collega napoletano

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Marco Masini ha Napoli e la musica napoletana nel cuore. In giro per tutta Italia in occasione del suo instore tour che anticipa la lunga tournée estiva (e le date dei palazzetti), il cantante fiorentino farà tappa a Nola per presentare il suo nuovo disco Perfetto Imperfetto, ma anche per parlare di futuro. Come svelato ad Ansa, infatti, Masini ha un altro sogno nel cassetto legato proprio alla musica partenopea: una nuova collaborazione con l’amico di sempre, Gigi D’Alessio. Scopriamo tutti i dettagli.

Marco Masini, il legame con Napoli e Gigi D’Alessio: il sogno di un duetto

Domani venerdì 24 aprile 2026 alle ore 18 Marco Masini sarà al Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli, per incontrare i suoi fan in occasione della tappa campana del suo instore tour. Inserita tra le nuove date che hanno ampliato il firmacopie, questa serata rappresenta qualcosa di più per il cantante fiorentino. "Non è tanto una data istituzionale, ma è proprio la voglia di un rapporto umano con i napoletani, con un calore che difficilmente si trova in altre parti d’Italia" ha dichiarato Masini ad Ansa, non nascondendo il suo rapporto speciale col popolo partenopeo: "Per me è importante incontrare la gente, poterci scambiare due chiacchiere, fare due foto, firmare tutti i cd o vinili, avere un incontro ravvicinato con i napoletani e poter cantare due canzoni con loro. Quindi c’è un insieme di cose che mi hanno spinto a voler venire per forza a Napoli".

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Il forte legame di Marco Masini con il capoluogo campano è anche e soprattutto di natura musicale. "Sal da Vinci e Gigi D’Alessio li conosco da una vita, ho conosciuto Geolier per caso a casa di Diego Calvetti, che è un nostro comune produttore e amico" ha raccontato il cantante, non escludendo qualche collaborazione in futuro: "Gigi è l’amicizia più stretta che ho, siamo veramente amici e fratelli, quindi sarebbe anche bello poter fare qualcosa insieme domani, però ripeto per adesso non c’è mai stata occasione, ma non escludo assolutamente ci possa essere e mi piacerebbe anche che ci fosse".

Il nuovo album Perfetto Imperfetto e il tour

Dopo il successo nell’ultima edizione del Festival di Sanremo insieme a Fedez, dunque, Marco Masini non esclude nuove collaborazioni all’orizzonte. Prima, però, ci sarà la lunga tournée estiva, che partirà il prossimo 30 giugno ad Alessandria e si concluderà a fine agosto a Catania. A novembre, invece, le date nei palazzetti, con tappa a Milano, Firenze, Padova, Roma e infine la tanto cara Napoli.

30 giugno – Alessandria, Cittadella di Alessandria, San Giorgio Festival

2 luglio – Pistoia, Piazza Duomo, Pistoia Blues

10 luglio – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

13 luglio – Rivignano (UD), Piazza Nuova Agorà

14 luglio – Villafranca (VR), Castello Scaligero, Villafranca Festival 2026

16 luglio – Bergamo, Arena Fiera

17 luglio – Piacenza, Palazzo Farnese, Piacenza Summer Cult

23 luglio – Este (PD), Castello Carrarese, Este Music Festival

1° agosto – Siena, Fortezza Vecchia

5 agosto – Pescara, Porto Turistico, Zoo Music Fest

7 agosto – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

8 agosto – Castellana Grotte (BA), Largo Porta Grande, Piazze d’Estate

16 agosto – Castelnuovo Garfagnana (LU), Fortezza, Mont’Alfonso sotto le stelle

19 agosto – Alghero (SS), Anfiteatro Ivan Graziani, Alguer Summer Festival

28 agosto – Messina, Arena Capo Peloro (ex Sea Flight), Capo Peloro Summer Fest

29 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino, Etna in Scena

3 novembre – Milano, Unipol Forum

4 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

7 novembre – Padova, Kioene Arena

13 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

14 novembre – Napoli, Pala Partenope

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