Marco Masini: chi è la nuova fidanzata, l’amore con l’ex tronista e il figlio mai arrivato Marco Masini ha una moglie o una compagna? Ecco le cose da sapere sulla vita privata del cantante che canterà Male Necessario a Sanremo 2026 con Fedez.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Dopo cinque anni dall’ultima apparizione sul palco del Festival di Sanremo con Il confronto nel 2020 e a ben 22 anni dal successo travolgente del 2004 con L’uomo volante, Marco Masini torna a far parlare di sé. Stasera, 24 febbraio 2026, salirà sul palco dell’Ariston in coppia con Fedez per presentare Male Necessario (QUI il testo completo), uno dei brani favoriti alla vittoria, un dialogo tra generazioni e storie diverse.

Marco Masini, chi è la nuova fidanzata e l’amore con l’ex tronista

Se sul palco Masini è un nome conosciutissimo, sulla vita privata regna il mistero. Il cantautore non è sposato, ma nel 2001 ha avuto una relazione con Aurora Nardozzi, ex tronista di Uomini e Donne, con cui ha condiviso una storia lunga vent’anni, conclusasi nel 2023. A Visto ha spiegato:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Tra noi è finita per incompatibilità caratteriale. Non credo nell’amore eterno. Convivere aiuta ad accelerare certi processi. Le separazioni sono sempre traumatiche".

Oggi però il cantautore non è più single. A dicembre 2025 ha dichiarato senza giri di parole: "Ho una compagna da qualche anno, punto e basta", preferendo quindi mantenere il riserbo sull’identita della donna che gli sta affianco.

La paternità per lui resta un desiderio vivo, anche se non ancora realizzato:

"Un figlio ti dà un confronto con te stesso, con quel che sei e con ciò che vuoi diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla".

La vita privata: i genitori e dolore per la morte della mamma

Nato a Firenze il 18 settembre 1964, Marco è cresciuto con papà Giancarlo, rappresentante di prodotti per parrucchiera, e mamma Anna Maria, insegnante elementare, che gli trasmise la passione per la musica. Il legame con la madre è stato profondo e doloroso quando lei è mancata nel 1984, mentre Marco era impegnato con il servizio militare:

"Non sono riuscito a dirle tutto. Partii per il militare un anno prima con mia madre già malata, ma ho avuto la fortuna di starle accanto fino a un certo punto. Il giorno in cui morì, la sera avevo una serata e il mio dovere mi portò a svolgerla. Avevo un amico accanto che venne con me e cerco in tutte le maniere di non farmi pensare a ciò che era successo. Ma la musica ha questo pregio: distrarti da ciò che succede".

Anche il rapporto con il padre, scomparso nel 2020, ha segnato la vita dell’artista, a cui ha dedicato il brano autobiografico Caro Babbo, ispirato a una lettera realmente scritta dal cantautore per il genitore.

Marco Masini a Sanremo con Fedez: la nuova amicizia e il legame speciale con Carlo Conti

Oltre alla musica, le amicizie sono un pilastro della vita di Masini. La storica intesa con Carlo Conti, conduttore del Festival, e il gruppo formato da Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni è raccontata dallo stesso cantautore:

"Ogni estate noi quattro bischeri ci si ritrova a casa di Carlo Conti. Io, lui, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. A mangiare focaccia all’olio sfogliando i giornali sportivi con le dita unte, discutendo delle amichevoli d’agosto e degli affari più improbabili del calciomercato. E il più scatenato del gruppo sono proprio io".

Con Fedez, con cui farà coppia a Sanremo 2026, Masini ha stretto un rapporto speciale a partire dal 2025, consolidato dal duetto al Festival 2025 e dalla collaborazione per Male Necessario: un legame tra due generazioni, un dialogo sincero tra cantautorato e linguaggio urbano, fatto di stima e complicità artistica, che potrebbe creare un connubbio vincente in vista del Festival 2026.

Potrebbe interessarti anche