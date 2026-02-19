Marco Lollobrigida, chi è il nuovo direttore di Rai Sport: l’eredità di Petrecca e cosa c’entra con Gina Lollobrigida Scelto dall'azienda per guidare la testata sportiva, è noto come volto de "La Domenica Sportiva" e "90° minuto". Ha legami anche con il ministro dell'agricoltura.

Rai Sport riparte da Marco Lollobrigida. Dopo le dimissioni a sorpresa di Paolo Petrecca, travolto dalle polemiche per la sciagurata telecronaca in apertura di Olimpiadi, Viale Mazzini ha deciso di puntare forte sull’ormai ex vicedirettore della testata sportiva. Una scelta logica e ‘sicura’, in continuità con il percorso di Lollobrigida all’interno dell’azienda. Ecco tutti i dettagli sulla carriera e vita privata del nuovo direttore di Rai Sport.

Marco Lollobrigida, chi è il successore di Petrecca a Rai Sport

Accettate le dimissioni di Paolo Petrecca, la Rai ha optato per un profilo interno, conosciuto e già collaudato ai vertici della struttura. Dal 2023 Marco Lollobrigida ricopre infatti il ruolo di vicedirettore di Rai Sport, un incarico che gli ha permesso di conoscere in profondità la macchina organizzativa della testata. Promuoverlo è stata quindi una mossa naturale, orientata alla stabilità in un momento in cui la redazione ha bisogno di ritrovare equilibrio (e credibilità) dopo le ‘turbolenze’ olimpiche. Con l’obiettivo dichiarato di preparare tutta Rai Sport ai prossimi grandi appuntamenti internazionali, con una guida solida e senza scossoni.

Marco Lollobrigida, nato a Roma nel 1971, si è formato professionalmente nelle emittenti regionali, tra cui Rete Oro, prima di entrare in Rai nel 2001. Da quel momento ha costruito un percorso da professionista completo, capace di lavorare sia come telecronista sul campo che come conduttore in studio. Il grande pubblico lo associa soprattutto alla conduzione de La Domenica Sportiva nel 2019, condivisa con Giorgia Cardinaletti, e più di recente a 90° Minuto. Ma il suo curriculum va molto oltre il calcio: ha lavorato infatti come inviato e telecronista in cinque edizioni dei Giochi Olimpici, quattro Campionati del Mondo di calcio e tre Europei. Un bagaglio di esperienze raro, che copre discipline e contesti fra i più diversi nello sport internazionale.

A completare il quadro, poi, tre riconoscimenti di prestigio nel giornalismo sportivo italiano: il premio "Beppe Viola", il "Nicolò Carosio" e il "Premio Federico II". Oltre al libro "Oro Rosa", che Lollobrigida ha dedicato alle atlete italiane campionesse olimpiche.

Il cognome ‘importante’ e il legame con Gina Lollobrigida

Marco Lollobrigida è effettivamente legato da vincoli di sangue alla leggendaria attrice Gina Lollobrigida, anche se in modo piuttosto indiretto: il suo nonno paterno era infatti cugino del padre della diva. Una parentela lontana, insomma, che lui stesso ha avuto modo di chiarire pubblicamente in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, smentendo la voce circolata sul web che lo indicava erroneamente come figlio dell’attrice.

Lo stesso tipo di legame, alla lontana, vale anche per il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, esponente di Fratelli d’Italia, e per la pattinatrice Francesca Lollobrigida. Un cognome che porta con sé una storia importante, ma che Marco ha sempre tenuto separato dalla propria identità professionale.

