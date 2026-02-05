Marco Liorni, svolta doppia in prime time: la promozione (giustissima) della Rai. Cosa farà L’Eredità continua a macinare numeri da record negli ascolti tv e il conduttore si prepara a sbarcare nuovamente in prima serata con la ‘Sfida tra giganti’

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Marco Liorni è sulla cresta dell’onda e la Rai ha scelto di cavalcarla. L’Eredità, infatti, continua a macinare numeri da record negli ascolti tv (affossando Max Giusti e Caduta Libera) e si prepara a sbarcare nuovamente in prima serata per due appuntamenti speciali. Per il conduttore si tratta dell’ennesima stagione da urlo nei dati Auditel e di un’altra, giustissima, ‘promozione’ nel prime time al timone del game show. Scopriamo tutti i dettagli.

Marco Liorni, L’Eredità è un successo anche quest’anno: i numeri del dominio in access

Dopo avere annichilito la concorrenza di Paolo Bonolis e Avanti un altro!, nell’access prime time la musica non è cambiata neanche con l’arrivo di Max Giusti e Caduta Libera: negli ascolti tv L’Eredità continua a dominare con numeri da sogno su Rai 1. Il game show condotto da Marco Liorni continua a sfiorare (e spesso e volentieri a sfondare) il muro dei 5 milioni di spettatori, viaggiando anche oltre il 28% di share. Un totale dominio che sta affondando la concorrenza di Canale 5 e che certifica una volta di più il successo di Liorni in access a suon di ‘trielli’ e ‘ghigliottine’. "Dal punto di vista emotivo è bello, perché dividi gli elogi con un gruppo di lavoro straordinario, ma dal punto di vista pratico non cambia nulla…" ha minimizzato il conduttore in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Oggi. Sta di fatto che, invece, i suoi trionfi hanno portato la Rai a ‘promuovere’ nuovamente L’Eredità in prima serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno in prima serata: il giusto ‘premio’ per Liorni: quando

I numeri da record registrati in questa stagione da L’Eredità – come detto – hanno spinto la Rai ad ‘affidarsi’ ancora una volta al game show più longevo della tv in prima serata. Per celebrare i vent’anni del celebre gioco finale della ‘Ghigliottina’, infatti, Marco Liorni e la sua squadra torneranno nel prime time di Rai 1 per due appuntamenti speciali. L’Eredità – Sfida tra giganti prevede la sfida tra alcuni dei volti storici del programma, dall’uomo dei record, il professore Guido Gagliardi (che sbancò 316mila euro complessivi), fino a Christian Giordano (campione per quasi un mese che sfiorò per soli 5mila euro il record di Guido), Martina Crocchia (campionessa nel 2021), Giacomo Candoni (31 puntate e 4 ghigliottine vinte nel 2023, Daniele Alesini (altro idolo dell’edizione 2023) e Gabriele Paolini, protagonista dell’ultima stagione. Appuntamento fissato per venerdì 20 e sabato 21 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche