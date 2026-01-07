Marco Giallini e Claudia Gerini in piena crisi matrimoniale nel nuovo film: segnate la data di uscita Marco Giallini e Claudia Gerini affrontano una crisi matrimoniale nel nuovo film, in uscita al cinema all'inizio del 2026. Prendiamoci una pausa

Marco Giallini e Claudia Gerini affrontano una delicata crisi matrimoniale in un film italiano che aprirà il 2026 al cinema raccontando una dinamica molto comune alle coppie: la pausa di riflessione.

A partire dal 15 gennaio, arriva nelle sale italiane (distribuito da Eagle Pictures) Prendiamoci una pausa, la nuova commedia corale firmata da Christian Marazziti. Già noto per il successo di Sconnessi (2018), il regista torna a raccontare le dinamiche umane contemporanee, mettendo stavolta sotto la lente d’ingrandimento un momento temuto da ogni innamorato che è, come detto, la "pausa di riflessione".

Prendiamoci una pausa, non solo Marco Giallini: un cast di stelle italiane

Il film vanta un cast d’eccezione che riunisce alcuni dei volti più amati del nostro cinema. Oltre ai già citati Marco Giallini e Claudia Gerini, troviamo: Fabio Volo e Ilenia Pastorelli, Paolo Calabresi, Aurora Giovinazzo, Lucia Ocone e Eleonora Puglia. Infine Ricky Memphis e Alessandro Haber arricchiscono il quadro di questa commedia sentimentale.

La storia segue le vicende di tre coppie appartenenti a fasce d’età differenti, tutte accomunate dalla scelta di allontanarsi temporaneamente per fare chiarezza nei propri sentimenti. Tuttavia, la "pausa" assume un significato diverso per ogni personaggio.

Tante storie con un focus comune: la trama del film

Da una parte ci sono i quarantenni. Per Fabrizio (interpretato da Fabio Volo) la separazione è un crollo emotivo che cela fragilità profonde, mentre per la compagna Valeria (Ilenia Pastorelli) rappresenta l’opportunità di riprendere in mano le redini della propria esistenza. Troviamo poi i sessantenni: Valter (Marco Giallini) e Fiorella (Claudia Gerini) sono legati da trent’anni di vita insieme. Per lei, fermarsi è un bisogno vitale, mentre per lui è un’offesa inaccettabile e una ferita difficile da rimarginare. Abbiamo infine le coppie giovani: la diciannovenne Erica (Aurora Giovinazzo) vive l’allontanamento dal fidanzato Gabriel come un contrattempo irritante. Per il ragazzo, però, il distacco è uno scudo per proteggere un percorso di ricerca interiore che non ha ancora il coraggio di svelare.

Prendiamoci una pausa è un film che mira a conquistare il pubblico raccontando qualcosa in cui tanti si sono imbattuti nella loro vita, senza distinzione d’età. La pellicola, dunque, punta sull’empatia, cercando al contempo di far divertire il pubblico attraverso un tono leggero, dove non mancano battute ironiche e situazioni esilaranti.

