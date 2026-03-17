Marco Giallini in ospedale, incidente sul set di Rocco Schiavone: operazione e stop alla serie
L’attore ha avuto un incidente ad Aosta, dove si trovava per le riprese della fiction di Rai 2, le sue condizioni: “È inciampato ed è finito a terra con violenza”
Brutto infortunio per Marco Giallini. Impegnato sul set di Rocco Schiavone, infatti, l’attore romano classe 1963 è stato trasportato d’urgenza in ospedale in seguito a una caduta. Stando alle prime ricostruzioni Giallini avrebbe riportato una frattura e sarebbe subito stato operato all’Umberto Parini di Aosta, dove si trovava per le riprese della fiction di Rai 1. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Marco Giallini, incidente sul set di Rocco Schiavone: l’operazione in ospedale, cos’è successo
A più di un anno dalla prima tv della sesta stagione, Marco Giallini era pronto a rivestire i panni di Rocco Schiavone, il burbero poliziotto nato dalla penna di Antonio Manzini e protagonista dell’amatissima fiction di Rai 2. L’attore romano, 62 anni, si trovava ad Aosta proprio per girare i nuovi episodi della serie quando ha avuto un brutto incidente nei pressi dell’hotel dove alloggiava. "L’incidente è avvenuto fuori dal suo alloggio, ad Aosta, mentre camminava: Giallini è inciampato ed è finito a terra con violenza" si legge sul portale Ansa. Chiamati i soccorsi dopo la caduta rovinosa, dopo gli accertamenti l’attore è stato subito operato all’ospedale regionale Umberto Parini per una frattura alla gamba e l’intervento è perfettamente riuscito.
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Scampato il pericolo con l’intervento chirurgico, l’incognita è ora ovviamente legata ai tempi di recupero e a quello che sarà il futuro delle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone, inizialmente prevista – dopo varie indecisioni e ripensamenti – per il 2026, anche per festeggiare i 10 anni dal debutto della serie. La convalescenza di Marco Giallini (recentemente sbarcato anche su Netflix) farà molto probabilmente slittare le riprese e quindi la messa in onda su Rai 2 ed è difficile farsi un’idea esatta di quelle che saranno le tempistiche e come verrà ristrutturato il calendario e/o il palinsesto. Quel che conta, ovviamente, al momento è solo la salute dell’attore romano e l’incertezza sui tempi della sua guarigione passa in secondo piano.
Guida TV
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19 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
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