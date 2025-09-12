Marco Giallini va oltre Rocco Schiavone e sfonda su Netflix con un film viscerale L'attore romano tratteggia un personaggio dalla morale dubbia, che danza sul filo dell'illegalità pur tentando di rimanere umano nella vita privata

Marco Giallini è tra i volti più intensi e sorprendenti del panorama filmico italiano. Le sue rappresentazioni sono sempre piene di pathos e di emozioni, tanto nei ruoli comici, quanto e soprattutto in quelli drammatici. Non è un caso che il suo Rocco Schiavone, commissario protagonista dell’omonima serie Rai, abbia avuto un tale successo. Ma su RaiPlay e su Netflix c’è un film che sta tornando in cima alle classifiche di gradimento, riportando sotto la luce dei riflettori il nostro Giallini nazionale.

Rimetti a noi i nostri debiti: Marco Giallini da applausi in streaming su Netflix

In questa pellicola del 2019, diretta da Antonio Morabito, Giallini è Franco, un addetto al recupero crediti spietato e che non si ferma davanti a niente e nessuno. Una figura che campa di freddezza e una fredda e feroce disciplina, capace di diventare mentore per Guido (Claudio Santamaria), ex tecnico informatico che, soffocato dai debiti, diventa esattore a sua volta. Franco farà da apripista a Guido sulla strada di un’illegalità legalizzata da un sistema che giustifica ogni mezzo per raggiungere i propri fini.

Nessuno spazio per la pietà… almeno sul lavoro

Il Franco di Marco Giallini è un uomo che conosce le regole brutali del debito e le applica senza esitazioni. Nel suo mondo e nella sua professione non esiste la pietà: il lavoro lo ha reso glaciale, feroce, quasi disumano. Fuori dal lavoro, però, Franco lascia emergere l’altra faccia della medaglia, il lato della sua personalità nascosto per necessità professionale. Ed ecco che ne esce un uomo affabile, familiare, quasi sereno. Tra i due poli si forma una naturale tensione: da un lato il demone del mestiere, dall’altro l’uomo che tenta di restare ancorato a una normalità fragile e precaria.

La prova attoriale di Giallini colpisce per la naturalezza con cui alterna il distacco e l’ironia sferzante con momenti di introspezione breve ma incisiva. Ogni sguardo diventa più eloquente di una battuta e Franco la perfetta incarnazione di quel compromesso morale necessario per farsi strada in un mondo duro e crudele.

Dove vedere Rimetti a noi i nostri debiti in streaming

Se siamo riusciti a mettervi un po’ di curiosità, trovate Rimetti a noi i nostri debiti con Marco Giallini in streaming sui cataloghi di RaiPlay e di Netflix.

