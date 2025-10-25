Trova nel Magazine
Addio Marco Ghigliani, le cause della morte dell'Ad di La7. Il dolore di Enrico Mentana

Lutto nel mondo della televisione italiana: scomparso a 60 anni Marco Ghigliani, storico Amministratore Delagato di La7.

Marco Ghigliani
La7.it

Un grave lutto ha colpito La7: Marco Ghigliani, amministratore delegato della rete di Urbano Cairo dal 2013, è morto all’età di 60 anni. La notizia ha sconvolto il mondo televisivo italiano e ha suscitato profonda commozione tra colleghi, collaboratori e spettatori. Con una carriera manageriale lunga e ricca di successi, Ghigliani è stato una figura centrale nella gestione e nello sviluppo dei canali televisivi del gruppo, distinguendosi per professionalità, dedizione e passione.

Morto Marco Ghigliani, Ad di La7

Nato ad Asti nel 1965 e laureato in Sociologia, Marco Ghigliani iniziò la sua carriera alla Fiat Auto, occupandosi di organizzazione e gestione del personale. Successivamente, nel 2001, approdò a Telecom dove ricoprì ruoli chiave nelle risorse umane e nel management delle società del gruppo, tra cui Seat Pagine Gialle e Telecom Italia Media. Nel 2007 divenne Direttore Generale di Telecom Italia Media, coordinando le strutture della rete La7, dei prodotti multimediali e delle divisioni tecniche di supporto.

Oltre alla gestione di La7, Ghigliani fu Presidente di MTV Italia e consigliere in diverse società del gruppo. Nel 2012 è stato nominato amministratore delegato di La7 srl e confermato l’anno successivo, quando l’emittente passò sotto il controllo del Gruppo Cairo Communication. Per il suo impegno, Ghigliani è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Le cause della morte di Marco Ghigliani

Marco Ghigliani è morto dopo aver combattuto a lungo contro contro una grave malattia che, nonostante le cure, ha avuto un esito fatale. La sua scomparsa è avvenuta dopo anni di grande impegno professionale, durante i quali ha continuato a lavorare con la stessa passione e dedizione che lo avevano contraddistinto per oltre vent’anni. I funerali si terranno lunedì 27 ottobre alle ore 11.00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

Le parole di Mentana: "Uomo straordinario"

Enrico Mentana, direttore del TG La7, ha voluto ricordare l’amico e collega con parole profonde:

"Marco è stato un uomo di straordinaria intelligenza e sensibilità, capace di coniugare rigore professionale e attenzione per le persone."
"Con lui se ne va una figura che ha contribuito in modo decisivo alla crescita di La7, portando innovazione e visione in ogni progetto. Lo ricorderemo sempre per la sua passione, la sua dedizione e il suo grande cuore."

A seguire è arrivato anche il ricordo di Giampaolo Rossi, Amministratore delegato della Rai: "Con grande dolore apprendo la notizia della scomparsa di Marco Ghigliani, un amico e un grande professionista. Con equilibrio e visione strategica, Marco ci ha aiutato a leggere la fase di trasformazione della televisione italiana. Con lui ho condiviso rispetto sincero e stimolante confronto. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi de LA7 va il mio pensiero più affettuoso e la vicinanza di tutta la RAI."

Anche Aldo Cazzullo, giornalista e volto di La7 alla guida di Una giornata particolare, ha speso parole di dolore per la perdita di Marco Ghigliani: "Marco Ghigliani era un bravo dirigente e una brava persona, ci mancherà molto".

