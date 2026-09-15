Marco Galeone, la verità sull’addio a La Ruota della Fortuna: “Scelta dolorosa e necessaria”. Poi svela le parole (sorprendenti) di Gerry Scotti
Il musicista ha spiegato le ragioni dietro la decisione di lasciare il game show dell’access prime time di Canale 5: al suo posto Alex Mandelli e Luca Algisi
Marco Galeone lascia La Ruota della Fortuna dopo oltre un anno da voce, tastierista, arrangiatore e direttore della band del programma. Una decisione maturata durante le registrazioni e diventata inevitabile quando il lavoro ha iniziato a sottrarre spazio alla musica e alla creatività. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage, il musicista ha raccontato per la prima volta le ragioni dell’addio, spiegando anche il confronto con Gerry Scotti e anticipando il nuovo percorso che vuole intraprendere. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli
Marco Galeone racconta perché ha lasciato La Ruota: "Scelta dolorosa e necessaria"
"È stata dolorosa, ma sono assolutamente felice di averla fatta perché era necessaria". È questa la sintesi con cui Marco Galeone racconta la scelta di interrompere la sua esperienza a La Ruota della Fortuna. Nessun contrasto con la produzione e nessun problema contrattuale: il punto, spiega il musicista, è stato soprattutto il peso crescente dell’impegno. "No, il contratto non prevedeva un’esclusiva. È solo che il lavoro è full time, perché ci sono gli imprevisti dell’ultimo momento, e da maggio a luglio i giorni erano diventati cinque, anziché tre su sette, per cui per tutti gli eventi che avevo in sospeso ho dovuto chiamare un sostituto, ho dovuto interrompere il tour con Irene Grandi, perché ovviamente non ci si poteva stare dentro".
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Dietro la presenza in studio c’era inoltre un lavoro musicale enorme: Galeone, oltre a esibirsi davanti alle telecamere, si occupava degli arrangiamenti e della direzione della band. "Ogni settimana la quantità di brani arrivava a 50-60 pezzi esclusivamente per le manche di gioco, a cui si aggiungevano gli ingressi di Gerry e Samira". Un ritmo che, alla lunga, ha finito per bloccare la sua attività creativa. "Non hai molto a che fare con la creatività, quindi la parte artistica ne risente. Aver dovuto mettere questa parte in stand-by, alla lunga è stato pesante. Mi sono detto, quindi, di doverla riprendere e amplificarla al massimo".
A sorprendere, però, sono soprattutto le parole ricevute da Gerry Scotti. Quando Galeone gli ha comunicato la decisione, il conduttore avrebbe risposto: "Io come posso fermarti se 40 anni fa ho fatto la stessa scelta di passare dalla radio alla televisione? Se non fosse stato così anch’io non so come sarebbe andata la mia vita". Un incoraggiamento che ha dato ulteriore forza al musicista: "Sentire un discorso del genere da parte di Gerry mi ha dato ancora più coraggio
Alex Mandelli e Luca Algisi raccolgono il testimone
Dopo l’addio di Marco Galeone, la resident band de La Ruota della Fortuna cambia formazione e diventa Fortuna Six. Al suo posto arrivano infatti Alex Mandelli, cantante e chitarrista con una lunga esperienza nel mondo dei live, e Luca Algisi, pianista e tastierista formato al Conservatorio di Milano e attivo anche nell’insegnamento. Mandelli porta nella nuova formazione una solida esperienza sui palchi maturata tra pop, blues e swing, oltre a collaborazioni ed esperienze internazionali. Algisi, invece, raccoglie il testimone alle tastiere, dopo un percorso che lo ha visto muoversi tra pop, soul, jazz e blues e partecipare a diversi progetti dal vivo. Per Galeone, dunque, il passaggio di consegne è avvenuto senza strappi.
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