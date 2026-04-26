Marco D'Amore piange la morte del padre Marco D'Amore saluta il padre Marcello che è venuto a mancare, le sue parole sui social.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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La comunità artistica e i fan di Marco D’Amore sono in lutto per la scomparsa del padre, Marcello. L’attore e regista ha voluto affidare ai social un commosso ricordo, accompagnato da una fotografia che lo ritrae neonato accanto al genitore: un gesto intimo che restituisce la profondità del rapporto che li legava.

Nel messaggio condiviso, D’Amore riconosce il ruolo fondamentale che il padre ha avuto nella sua formazione umana e professionale. Marcello viene descritto come una fonte costante di ispirazione, colui che ha alimentato la curiosità e le passioni del figlio: dalla musica alla lettura, fino a un amore autentico per Napoli, intesa non come stereotipo ma come luogo di storia e cultura. È questo patrimonio affettivo e culturale che, secondo l’attore, continua a guidarlo nel lavoro e nella vita.

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La memoria dei giorni trascorsi accanto a Marcello si mescola al dolore per la perdita: D’Amore racconta di un ultimo mese segnato dalla malattia, ma anche da una nuova intimità tra padre e figlio. In quelle settimane, i ruoli si sono capovolti: il figlio, che fino a quel momento ha ricevuto cure e attenzioni, si è ritrovato a prendersi cura, diventando a sua volta figura di protezione e conforto. Un ribaltamento che l’attore descrive con delicatezza, sottolineando come la fragilità del padre gli sia stata affidata con fiducia.

Pur senza entrare nei dettagli sulle cause del decesso, il messaggio lascia trasparire la sofferenza degli ultimi tempi e la speranza di pace per chi è andato via: un invito a ricordare la persona al di là del dolore fisico che l’ha segnato. L’addio si conclude con una richiesta semplice e intensa — quella di non essere dimenticato e di vegliare su chi rimane — e con un richiamo alla musica che Marcello amava, un’immagine che restituisce contemporaneamente malinconia e conforto.

La reazione del pubblico e dei colleghi è stata di profondo cordoglio: messaggi di vicinanza hanno sottolineato non solo la stima per l’artista, ma anche l’empatia per un figlio che ha condiviso con sincerità il proprio lutto. In momenti come questo emergono con forza i legami umani che stanno dietro alla figura pubblica, ricordandoci quanto la vita privata e la sfera affettiva possano nutrire l’arte.

Il ricordo di Marcello, oltre a essere un omaggio alla figura paterna, diventa per Marco D’Amore un monito a custodire gli insegnamenti ricevuti e a proseguire il cammino artistico portando con sé quanto appreso. Nell’intimità del ricordo si rinnova, infine, la promessa di continuare a onorare la memoria attraverso il lavoro e l’affetto di chi lo ha amato.

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