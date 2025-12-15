Altro che 'Un professore': Marco Columbro maestro per amore in questa fiction da riscoprire su Mediaset Infinity
A distanza di trent'anni in streaming su Mediaset Infinity torna una fiction delicata e con un cast di grandissimo spessore
Prima ancora del Professore di Alessandro Gassmann, nelle tv degli italiani spopolava un altro insegnate. Era il 1996 quando Marco Columbro ed Elena Sofia Ricci portavano la loro delicata storia d’amore, ambientata tra i banchi di una scuola elementare, nelle case del Paese e oggi, a distanza di quasi 30 anni, questa fiction può essere riscoperta da tutti in streaming senza costi su Mediaset Infinity.
Di cosa parla Caro Maestro con Marco Columbro in streaming su Mediaset Infinity
Stefano Giusti (Columbro) è un sensibile autista di scuolabus che viene finalmente chiamato a fare il supplente in una scuola elementare, quella che lui stesso aveva frequentato da bambino a Forte dei Marmi. Arrivato nel nuovo istituto, scopre che la direttrice è Elisa Terenzi (Ricci), una sua vecchia fiamma. La donna si è da poco separata dal marito e ha una figlia che frequenta la scuola proprio nella classe assegnata a Stefano. L’amore tra i due è come la proverbiale brace sotto la cenere: sopito ma mai spento del tutto. L’uomo, dal momento in cui prende possesso della cattedra, instaura un rapporto speciale con i suoi bambini, provando a risolvere piano piano i problemi di ciascuno.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Una fiction dai veri valori e con un cast teatrale
Dimenticata da molti, Caro Maestro vantava all’epoca un cast di tutto rispetto, proveniente da un background teatrale. Marco Columbro in quegli anni era un amatissimo conduttore che aiutò a crescere Canale5, dopo aver esordito sul palcoscenico con Zuzzurro e Gaspare e con Dario Fo. Elena Sofia Ricci proveniva direttamente da una tournée del Macbeth di Shakespeare. Completano due donne di grandissima esperienza e spessore come Sandra Mondaini e Franca Valeri.
Se ciò non bastasse, Caro Maestro si faceva foriero di valori importanti. Le storie al centro dell puntate trattavano temi delicati come genitori separati, precariato scolastico, bambini che vogliono vivere la loro età e non riescono a nascondere segreti familiari che li affliggono. La serie narrava questo e molto altro ancora con un ottimismo e una fiducia nella vita tali da mandare a letto le famiglie con una certa serenità ogni venerdì sera (il giorno della messa in onda all’epoca). Un prodotto che andrebbe riscoperto a distanza di quasi tre decenni, perchè in grado di raccontare ancora tanto.
Dove vedere Caro Maestro in streaming
Se vi abbiamo incuriosito e volete riscoprire o vivere per la prima volta il delicato amore tra Stefano ed Elisa, trovate Caro Maestro in streaming senza costi sul catalogo di Mediaset Infinity.
Potrebbe interessarti anche
Su RaiPlay Giorgio Pasotti in una fiction che scuote l'anima: ecco cosa vi siete persi
Giorgio Pasotti incanta anche a distanza di anni in questa miniserie tratta da un fa...
Dawson's Creek in streaming: dove (ri)vedere gratis la serie più seguita degli anni '90
Il servizio di streaming gratuito di Mediaset renderà presto disponibile una serie a...
Escort Boys, sesso e tabù nella nuova serie Mediaset che fa 'discutere': perché
Temi forti e molto attuali nella nuova serie in streaming: ma il pubblico si divide ...
Antonio Albanese su RaiPlay: la fiction coraggiosa che tutti dovrebbero vedere
Una fiction Rai poco nota, ma tra le più audaci e intelligenti degli ultimi anni: An...
5 imperdibili soap italiane da vedere subito su RaiPlay e Mediaset Infinity: ecco perché
Cinque soap italiane da non perdere su RaiPlay: storie d’amore, segreti di famiglia ...
Elisa di Rivombrosa in streaming: il nuovo canale dedicato alla fiction è gratis per tutti
Sul portale di streaming gratuito di Paramount arriva un canale dedicato alla serie ...
Fiction Rai, Affari Tuoi sacrificato per salvare Un Professore 3 e Sandokan: il nuovo orario
Viale Mazzini ha scelto di non modificare il palinsesto in vista del debutto di due ...
Claudio Amendola ‘perdona’ Elena Sofia Ricci, faccia a faccia dopo il caos su I Cesaroni 7: com’è andata
Uno scatto diffuso via social ha finalmente messo a tacere le voci su una presunta l...