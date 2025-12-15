Altro che 'Un professore': Marco Columbro maestro per amore in questa fiction da riscoprire su Mediaset Infinity A distanza di trent'anni in streaming su Mediaset Infinity torna una fiction delicata e con un cast di grandissimo spessore

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Prima ancora del Professore di Alessandro Gassmann, nelle tv degli italiani spopolava un altro insegnate. Era il 1996 quando Marco Columbro ed Elena Sofia Ricci portavano la loro delicata storia d’amore, ambientata tra i banchi di una scuola elementare, nelle case del Paese e oggi, a distanza di quasi 30 anni, questa fiction può essere riscoperta da tutti in streaming senza costi su Mediaset Infinity.

Di cosa parla Caro Maestro con Marco Columbro in streaming su Mediaset Infinity

Stefano Giusti (Columbro) è un sensibile autista di scuolabus che viene finalmente chiamato a fare il supplente in una scuola elementare, quella che lui stesso aveva frequentato da bambino a Forte dei Marmi. Arrivato nel nuovo istituto, scopre che la direttrice è Elisa Terenzi (Ricci), una sua vecchia fiamma. La donna si è da poco separata dal marito e ha una figlia che frequenta la scuola proprio nella classe assegnata a Stefano. L’amore tra i due è come la proverbiale brace sotto la cenere: sopito ma mai spento del tutto. L’uomo, dal momento in cui prende possesso della cattedra, instaura un rapporto speciale con i suoi bambini, provando a risolvere piano piano i problemi di ciascuno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una fiction dai veri valori e con un cast teatrale

Dimenticata da molti, Caro Maestro vantava all’epoca un cast di tutto rispetto, proveniente da un background teatrale. Marco Columbro in quegli anni era un amatissimo conduttore che aiutò a crescere Canale5, dopo aver esordito sul palcoscenico con Zuzzurro e Gaspare e con Dario Fo. Elena Sofia Ricci proveniva direttamente da una tournée del Macbeth di Shakespeare. Completano due donne di grandissima esperienza e spessore come Sandra Mondaini e Franca Valeri.

Se ciò non bastasse, Caro Maestro si faceva foriero di valori importanti. Le storie al centro dell puntate trattavano temi delicati come genitori separati, precariato scolastico, bambini che vogliono vivere la loro età e non riescono a nascondere segreti familiari che li affliggono. La serie narrava questo e molto altro ancora con un ottimismo e una fiducia nella vita tali da mandare a letto le famiglie con una certa serenità ogni venerdì sera (il giorno della messa in onda all’epoca). Un prodotto che andrebbe riscoperto a distanza di quasi tre decenni, perchè in grado di raccontare ancora tanto.

Dove vedere Caro Maestro in streaming

Se vi abbiamo incuriosito e volete riscoprire o vivere per la prima volta il delicato amore tra Stefano ed Elisa, trovate Caro Maestro in streaming senza costi sul catalogo di Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche