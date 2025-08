Marco Carta ricoverato d’urgenza in ospedale: malore prima del concerto. Come sta ora Marco Carta, cantante ex Amici e vincitore di Sanremo 2009, ha annullato un concerto a Porto Torres a causa di un malore, preoccupando i fan.

Stop improvviso per il ‘Fantasia Tour’ di Marco Carta. Partito lo scorso 17 luglio a Tricarico, in Basilicata, il giro di concerti del cantante sardo avrebbe dovuto far tappa domenica 3 agosto a Porto Torres, sua terra d’origine. Ma poche ore prima dello show, un comunicato ufficiale ha annunciato la cancellazione dell’evento. Solo in un secondo momento, lo staff del vincitore del Festival di Sanremo 2009 ha chiarito le ragioni del forfait, spiegando che Marco si trova ricoverato in ospedale a Milano a causa di un improvviso un problema di salute.

Marco Carta, il tour si ferma per problemi di salute

L’annuncio dell’annullamento del concerto a Porto Torres – organizzato dal comune sardo nell’ambito della Festa della Madonna degli Angeli – è arrivato tramite i canali social ufficiali del cantante, dove il team ha condiviso una nota rivolta al pubblico: "Con estremo rammarico, siamo costretti a comunicare l’annullamento del concerto previsto oggi a Porto Torres per ragioni e cause inderogabili dalla volontà del nostro entourage". Nessun dettaglio, almeno inizialmente, su qual è stato il motivo che ha costretto Marco a rinunciare a uno degli appuntamenti più attesi del tour. Nella stessa comunicazione, lo staff ha voluto ringraziare chi aveva lavorato all’evento e chi avrebbe partecipato: "Porgendo le scuse a tutta l’organizzazione e al nostro amato pubblico, patrimonio più grande, vi ringraziamo per la comprensione".

Marco Carta ricoverato in ospedale, il malore prima del concerto: come sta

Poche ore dopo, è arrivata anche una seconda nota che ha chiarito i motivi dell’improvviso forfait. Marco Carta non ha potuto salire sul palco perché colto da un malore poche ore prima dell’evento. A comunicarlo è stato lo stesso ufficio stampa dell’artista: "Siamo stati costretti ad annullare l’esibizione a causa di un problema di salute che ha costretto l’artista a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale San Donato di Milano".

Le condizioni del cantante ex Amici, fortunatamente, sono ora sotto controllo, come chiarito dal suo team: "Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenerlo sino a domani in degenza, nonostante lui abbia tentato fino all’ultimo di garantire la sua presenza". Non è stato chiarito che tipo di problema fisico abbia colpito Marco Carta, ma secondo indiscrezioni si tratterebbe di un malore avvenuto nelle ore precedenti al live in Sardegna, che lo avrebbe costretto a recarsi d’urgenza in pronto soccorso.

Il Fantasia Tour continua: nuova data in arrivo?

I fan sardi possono tirare un sospiro di sollievo. Il team di Marco Carta ha già assicurato che l’appuntamento di Porto Torres non è stato definitivamente cancellato, ma solo rimandato: "Siamo a lavoro per trovare le condizioni migliori che ci permettano di riprogrammare questa data che il cantante vuole portare a casa a tutti i costi. Vi terremo aggiornati".

Nel frattempo, resta confermata la prossima tappa del tour, prevista a Oliveto Lucano, in Basilicata, il prossimo 12 agosto. A seguire l’artista cagliaritano è atteso a San Martino Agri (Potenza) il 20 agosto, a Chiaravalle (Cosenza) il 23 agosto, a Salergius (Cagliari) il 24 agosto e infine a Ragusa il 28 agosto, la data che chiuderà il Fantasia Tour. Carta, dal canto suo, ha voluto lanciare un messaggio affettuoso ai suoi sostenitori: "Marco Carta manda un grande abbraccio a tutto il pubblico che lo sta inondando di affetto, e al quale promette una pronta guarigione".

Marco Carta, cosa fa oggi dopo le vittorie ad Amici e Sanremo

Marco Carta è esploso nel 2008 vincendo Amici di Maria De Filippi, e nel 2009 ha trionfato al Festival di Sanremo con La forza mia. Ha pubblicato diversi album di successo, tra cui Ti rincontrerò, Il cuore muove, Come il mondo, Tieniti forte e Bagagli leggeri, quest’ultimo rilasciato nel 2019 e al momento suo ultimo lavoro discografico complesso. Oggi Marco è tornato sotto i riflettori con nuovi singoli come Supernova, Voragine e Solo fantasia, e con il Solo fantasia tour nel 2025. Nel 2024, inoltre, ha partecipato come concorrente allo spin-off Tale e quale Sanremo. Dal 2022 è fidanzato con Luca, appassionato di bodybuilding che gestisce un ristorante familiare a Milano, descritto da Marco come un "raggio di sole" nella sua vita

