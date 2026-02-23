Marco Carta 'rimbalzato' a oltranza da Sanremo: “Non l'ho mai capito, ho delle congetture", lo sfogo dell'ex vincitore
Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo nel 2009 con il brano “La forza mia”, ha rivelato di aver tentato molte altre volte senza ottenere riscontro.
A meno di un giorno dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, il cantante Marco Carta ha raccontato un curioso aneddoto sulla sua vittoria del 2009 e ha rivelato di aver tentato più volte il ritorno al Festival senza mai ottenere riscontro. Una situazione che ricorda molto quella dei Jalisse, rifiutati a Sanremo per 29 volte consecutive, dalla loro storica vittoria nel 1997 con Fiumi di parole fino all’ultima esclusione per l’edizione 2026. Scopriamo di più.
Marco Carta e la vittoria di Sanremo nel 2009: "Lo sapevo già"
Marco Carta, nato a Cagliari nel 1985, ha iniziato la vera e propria carriera come cantante vincendo la settima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2008. L’anno successivo, la vittoria è arrivata anche al Festival di Sanremo con il brano La forza mia. Con oltre 435mila copie vendute certificate (FIMI) ha poi proseguito la sua carriera pubblicando vari album di platino e oro e partecipando anche a programmi come Tale e Quale Show.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Di recente, proprio nel pieno del magico periodo di Sanremo, Marco ha rivelato a La Nuova Sardegna un aneddoto riferito proprio alla sua vittoria al Festival di Sanremo 2009, quando scoprì di aver vinto ancor prima di salire sul palco per la proclamazione. "Io lo sapevo già. Me lo aveva spoilerato Arisa. Lei aveva vinto tra i giovani e si doveva esibire anche nella finalissima. Avevamo la stessa casa discografica e quando arrivò la notizia, di solito si sa qualche minuto prima, lei la sentì e corse da me: ‘Hai vinto’. Io non la conoscevo bene e ricordo che pensai: è una ragazza un po’ sui generis, speriamo non mi abbia detto una cavolata".
Sanremo, Marco Carta come i Jalisse: "Ho tentato diverse volte, ma la risposta è sempre stata no"
La vera rivelazione di Marco Carta è però un’altra: sempre tra le pagine de La Nuova Sardegna, il cantante ha infatti rivelato di trovarsi in una posizione molto simile a quella dei Jalisse, rifiutati a Sanremo per ben 29 volte dopo la loro vittoria. "Ho tentato diverse volte, anche in momenti in cui ero in auge e conquistavo dischi di platino. Ma la risposta è sempre stata no. Non l’ho mai capito fino in fondo. Mi sono fatto delle congetture, ma trattandosi appunto di congetture meglio non dirle", ha rivelato Marco. E considerando che dal 2009 ad oggi sono passati ben 17 anni, i Jalisse possono sicuramente dirsi in buona compagnia. E chissà che Sanremo 2027 non possa vedere il grande ritorno di entrambi.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, la ‘vendetta’ dei Jalisse: bis di premi (super) e rivincita su Carlo Conti
Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha ricevuto due importantissimi r...
Annalisa da record, oltre 5 milioni di copie: da Bellissima a Esibizionista, ora è la cantante più premiata dell’era FIMI
Non più solo una delle cantanti italiane più amate di sempre, ma da qualche giorno a...
Nek, dalla storia di Laura (quella vera) al successo: “Sanremo bisogna meritarselo”. E svela il suo show più triste
Il cantante ha parlato della sua carriera dagli esordi alla hit del Festival 1997, a...
Da Amici di Maria De Filippi a hit-maker. La storia di Edwyn Roberts, l’autore che ha più canzoni in gara a Sanremo 2026
Ha scritto per Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gué ed Elodie. Sono suoi successi del...
Sanremo e Annalisa, storia di un amore mai ricambiato: tutte le ingiustizie subite dalla pop star nelle precedenti edizioni del Festival
La cantante di Savona ha dimostrato un costante affetto nei confronti del Festival. ...
Sanremo, nuovo disco di platino per Carlo Conti: ma il Festival con più copie vendute è ancora di Amadeus
Incoscienti giovani di Achille Lauro ha venduto altre 200 mila unità. L’edizione 202...
Il Sanremo “dimenticato” di Elodie: luci ed ombre sulla canzone (disco di platino) a lungo rinnegata
La cantante non l’ha cantata per anni fino al 2025 nonostante avesse avuto un discre...
Kid Yugi fenomenale, numeri da capogiro e disco di platino (dopo una settimana). Poi l’annuncio del tour
Il rapper pugliese ha stabilito il record assoluto di vendite al debutto nella stori...