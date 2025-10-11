Marco Bocci si mette a nudo: su RaiPlay affronta una scelta difficile in una serie Tv che commuove Su RaiPlay una serie con Marco Bocci che vi farà commuovere: l'attore vive un dilemma morale a causa di una decisione molto complicata che dovrà prendere.

Melania Fiata

Ogni sua interpretazione è apprezzata e la gente non può che amarlo. Marco Bocci sa sempre come fare centro e, su RaiPlay, è disponibile una serie particolarmente delicata in cui potrete ammirare tutta la sua bravura. Diretta da Cinzia TH Torrini, l’attore ricopre il ruolo di protagonista e in dodici episodi, farà capire quanto un dilemma etico e morale può influenzare la vita di una persona. Non vogliamo svelarvi altro (almeno non in questo paragrafo) ma troverete tutti i dettagli di seguito.

Fino All’Ultimo Battito, Marco Bocci protagonista di una serie emozionante

Ebbene, abbiamo deciso di parlarvi della serie Fino All’Ultimo Battito, diretta da Cinzia TH Torrini. Racconta la storia di Diego Mancini, un cardiochirurgo brillante, la cui vita perfetta viene stravolta quando suo figlio Paolo ha bisogno urgente di un trapianto di cuore. Ambientata in Puglia, la serie intreccia medical drama, crime e family drama, esplorando le scelte impossibili che un genitore può trovarsi a dover affrontare. Diego si trova davanti a un dilemma che mette in discussione tutto ciò in cui crede: seguire le regole o proteggere la vita di suo figlio? La pressione aumenta con minacce esterne e ricatti, rendendo la sua decisione ancora più difficile e coinvolgendo lo spettatore in un conflitto non solo interiore ma anche morale.

Marco Bocci interpreta Diego con sfumature profonde: non è solo un medico competente, ma un padre che lotta tra paura, colpa e amore. La serie non dà risposte facili, ma invita a riflettere su fino a che punto si spingerebbero i propri limiti per proteggere chi si ama e su quali sacrifici una persona sarebbe disposta a fare per difendere chi le sta a cuore.

Curiosità, location e dove vedere la serie in streaming

Tra le varie curiosità che riguardano la serie, sappiamo che è stata girata in Puglia, mentre le scene ospedaliere si sono svolte all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce e al Vecchio Ospedale di Poggiardo. Bari, invece, con l’Università, il Teatro Petruzzelli e il Nuovo Palazzo della Regione, ha fornito ambientazioni accademiche, culturali e istituzionali. Altre città coinvolte sono Molfetta, Bitonto, Acquaviva delle Fonti e Polignano a Mare. La scelta della Puglia ha permesso di rappresentare con realismo ambienti ospedalieri, familiari e istituzioni, garantendo al contempo sicurezza durante le riprese nonostante l’emergenza sanitaria (per Covid, dato che la serie è stata trasmessa su Rai 1 nel 2021). Trovate Fino All’Ultimo Battito in streaming su RaiPlay. Se deciderete di guardarla, siamo certi che non ve ne pentirete.

