Marco Bocci e Giulia Michelini tornano insieme: Maria De Filippi fa il miracolo e li riporta in prima serata ad Amici Giulia Michelini e Marco Bocci di nuovo insieme. Maria De Filippi li riporta in prima serata ad Amici dopo il successo di Squadra Antimafia.

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Non è una puntata di Squadra Antimafia, ma un ritorno in grande stile dopo i gossip delle ultime settimane. Maria De Filippi chiama Marco Bocci e Giulia Michelini ad Amici 25: saranno ospiti della prossima puntata in onda sabato (2 maggio) per il consueto appuntamento con Password, il segmento condotto tra una manche e l’altra da Alessandro Cattelan: casualità oppure operazione televisiva ad hoc dopo le recenti dichiarazioni dei due attori?

Amici 25: Bocci e Michelini ospiti della puntata, Maria De Filippi cavalca l’onda del gossip e stuzzica i fan

I riflettori si sono nuovamente accesi su questa coppia dopo due interviste clou. La prima risale a qualche settimana fa durante l’ospitata di Giulia Michelini a Belve. In un’intervista molto seguita e chiacchierata, l’attrice ha risposto alla domanda di Francesca Fagnani su un presunto flirt con il collega. I due hanno lavorato fianco a fianco tra il 2012 e il 2013 nella fiction Mediaset Squadra Antimafia – Palermo Oggi, interpretando rispettivamente Rosy Abate e Domenico Calcaterra. Una chimica che ha contribuito a rendere il prodotto un grande successo, entrato di diritto tra le serie tv cult contemporanee. Michelini ha ammesso senza filtri che sì, c’è stata una simpatia prima della relazione tra Bocci e Laura Chiatti, moglie e madre dei due figli Enea e Pablo. Successivamente però, il tutto si è trasformato in un’amicizia che, entrambi gli attori, hanno definito "fraterna". Anche Marco Bocci è tornato sulla questione lo scorso fine settimana.

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Bocci e Michelini dalla De Filippi: ritorno di fiamma televisivo o evento isolato?

L’attore, presto su Canale 5 con la nuova fiction Alex Bravo, ha raccontato un periodo matrimoniale delicato: Laura Chiatti lo tiene sulla corda, arrivando anche a lasciarlo, se lo ritiene necessario, nonostante anni di amore, un matrimonio e due figli insieme. Un rapporto che lo tiene ‘vivo’, ma allo stesso tempo come capita a tutti, risente di periodi fatti di instabilità e tensioni. Questo, insieme alle dichiarazioni di Michelini e l’amore mai svanito dei fan, ha riacceso una curiosità importante nei confronti dei due attori. In tutto questo chiacchiericcio alimentato da Francesca Fagnani e Silvia Toffanin nei loro salotti, chi poteva mai raccoglierne i frutti in prima serata? Maria De Filippi. I due attori si ritroveranno insieme nella puntata di Amici 25, in onda questo sabato: risate, dichiarazioni strappate e divertimento li riavvicineranno come i vecchi tempi, generando ulteriori titoli e indizi che alimenteranno il gioco per altri giorni ancora. La De Filippi sa molto bene come giocare le sue carte e in un momento delicato per il talent sul fronte degli ascolti tv, questa è una mossa sicuramente promettente.

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