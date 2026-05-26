Marco Bellocchio e Myss Keta (inaspettatamente) fianco a fianco: cosa ci fa insieme la coppia più assurda dell’estate Il Cinema in Piazza apre con Portobello: Bellocchio e Nazzi dialogano con Myss Keta sul caso Tortora, il più grande errore giudiziario della storia italiana.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dal 28 maggio al 12 luglio 2026 torna a Roma la XII edizione de Il Cinema in Piazza, il festival gratuito di cinema all’aperto promosso dalla Fondazione Piccolo America. Nato nel 2012 dall’impegno di giovani attivisti che salvarono il Cinema America di Trastevere, l’evento è diventato uno degli appuntamenti culturali più amati della capitale, con proiezioni sotto le stelle e incontri con artisti e registi. Si terrà con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il sostegno di Regione Lazio manifestazione e Roma Capitale. Ad aprire questa nuova edizione saranno Marco Bellocchio e Stefano Nazzi, i quali converseranno con Myss Keta in occasione della proiezione dei primi tre episodi della serie Portobello. Ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Il Cinema in Piazza, una serata inaugurale inedita: Bellocchio e Nazzi in dialogo con Myss Keta

La rassegna si apre giovedì 28 maggio in Piazza San Cosimato con una serata dedicata a Portobello, la prima serie HBO Original italiana diretta da Marco Bellocchio, di cui verranno proiettati i primi tre episodi. All’evento parteciperanno il regista insieme a Stefano Nazzi, autore del podcast Indagini, in dialogo con la rapper italiana Myss Keta, e Fabrizio Gifuni (Enzo Tortora nella serie) che terrà una lettura intitolata 17 giugno 1983: la vita si arresta – breve drammaturgia degli orrori quotidiani. La scelta non è casuale: la serie racconta uno degli errori giudiziari più gravi della storia repubblicana italiana, tema che Nazzi aveva già esplorato nel suo podcast. L’incontro tra il cinema di Bellocchio e il giornalismo di Nazzi promette un raro dialogo tra cultura alta e popolare. Il giorno seguente, venerdì 29 maggio, sempre in Piazza San Cosimato, verranno proiettati gli episodi 4, 5 e 6 con le tre protagoniste femminili: Barbora Bobulova, Carlotta Gamba e Romana Maggiora Vergano. L’incontro sarà moderato dalla scrittrice Lisa Ginzburg.

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Portobello, la serie HBO Max sul caso Tortora che ha conquistato il pubblico

Al centro di queste serate inaugurali c’è Portobello, opera che ha già segnato la stagione televisiva corrente: presentata in anteprima a Venezia 82 e debuttata su HBO Max a febbraio 2026, ha vinto il Nastro d’Argento come Serie dell’Anno. racconta il caso giudiziario di Enzo Tortora, celebre conduttore Rai dell’omonimo programma televisivo. Arrestato nel 1983 con accuse infondate di traffico di droga e legami con la camorra, Tortora affrontò un lungo processo e il carcere prima che la sua innocenza venisse riconosciuta nel 1986. Profondamente segnato dalla vicenda, morì pochi mesi dopo l’assoluzione definitiva. Portarla al Cinema in Piazza significa restituire alla città questa storia con la forza dello schermo grande: un gesto politico prima ancora che culturale. Nel cast troviamo:

Fabrizio Gifuni

Barbora Bobulova

Lino Musella

Romana Maggiora Vergano

Federica Fracassi

Carlotta Gamba

Giada Fortini

Massimiliano Rossi

Alessio Praticò

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