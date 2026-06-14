Marco Bellavia: "Al Gf Vip sparirono tutti, ne sono uscito a pezzi". Il conduttore torna a parlare del reality (e spiega cosa è successo davvero) In un'intervista a Fanpage, Marco Bellavia racconta il suo punto di vista sull'uscita di scena dalla Casa del Grande Fratello Vip

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

CONDIVIDI

Marco Bellavia è stato, anni fa, tra i personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Nato nel 1964, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissimo, quando ha posato per la prima volta come modello e ha partecipato poi a diversi spot pubblicitari. Prima del successo, si era iscritto a Medicina, poi a Scienze Geologiche ma, all’età di 22 anni, è entrato nel cast di Love Me Licia. Un ruolo che lo ha reso ancora più famoso dinnanzi al pubblico italiano.

Una popolarità grandissima, poi la pausa dalle scene. Qualche anno fa, Bellavia è invece stato un concorrente – solo per nove giorni – del Grande Fratello Vip. La sua uscita di scena ha infatti fatto molto scalpore, tanto che l’ex gieffino è stato all’epoca per diverso tempo al centro dell’attenzione mediatica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Marco Bellavia sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip

In un’intervista rilasciata recentemente per Fanpage, Bellavia ha parlato nuovamente della sua esperienza, tanto chiacchierata, al Grande Fratello Vip. La sua è stata una permanenza che è durata solo nove giorni e che si è conclusa a seguito di alcuni problemi di salute mentale che ha accusato il conduttore nella Casa più spiata d’Italia.

"C’erano delle regole, chiaramente scritte nel contratto, che sbagliai ad interpretare" – ha raccontato lui – "Non riuscivo a dormire, non c’erano gli orologi, le luci rimanevano sempre accese e le temperature in casa venivano alzate ed abbassate. Metodi che servivano per creare l’atmosfera e smuovere le acque, ma che io subii". Una situazione che viene subita anche dagli altri concorrenti ma che ha avuto un impatto particolarmente negativo su di lui.

Marco Bellavia ha poi spiegato che non cancellerebbe affatto quella esperienza, anche perché gli è servita a parlare pubblicamente di salute mentale. Una volta uscito dalla Casa, sono stati tanti i colleghi che gli hanno scritto, come anche Tiziano Ferro che gli ha mandato un bellissimo messaggio. "Da Mediaset mi rassicurarono dicendomi che mi avrebbero sostenuto" – ha continuato – "Tuttavia, dopo qualche mese sparirono tutti. Non ci sono più contatti da anni. Un comportamento che mi ha stupito e ferito". Il motivo? Bellavia non riesce a spiegarselo, ma di certo ha parlato di quanto lui sia sempre stato molto sincero e schietto.

La vita di Marco Bellavia oggi

Oggi la sua vita procede in un altro modo, dato che Bellavia ha avviato un’attività sui social, dove realizza contenuti e sponsorizzazioni. Nel 2024 ha anche pubblicato il libro Depresso? Qui e ora. "Faccio quello che ho sempre fatto: creo progetti e li mando in onda" – ha infine concluso – "Monto, confeziono podcast su temi specifici, poco professionali ma costruttivi".

Potrebbe interessarti anche