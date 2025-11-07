Marco Antonio Bellini, chi è il nuovo fidanzato (famoso) di Patrizia Rossetti: la differenza d’età e la ‘sbandata’ inattesa La conduttrice ha ufficialmente confermato la sua relazione con il giovane attore, raccontando un amore nato per caso da una semplice amicizia.

Ora non ci sono proprio più dubbi: la conduttrice Patrizia Rossetti ha ritrovato l’amore accanto al giovane attore Marco Antonio Bellini. Il noto settimanale Novella 2000 di Roberto Alessi aveva già pubblicato alcune foto dei due diretti interessati intenti a scambiarsi un dolce bacio, ma nelle ultime ore è arrivata anche la conferma ufficiale di Patrizia Rossetti che, a Storie al bivio di Monica Setta, nella puntata che andrà in onda domani sabato 8 novembre alle 15.30 su Rai 2, ha raccontato la nascita di questo nuovo amore: scopriamo di più.

Patrizia Rossetti, chi è il fidanzato Marco Antonio Bellini

Marco Antonio Bellini è un attore quarantenne che, dopo aver preso parte a concorsi di bellezza, ha frequentato corsi di recitazione e ha iniziato la sua gavetta lavorando nella pubblicità e nel mondo dei fotoromanzi. Negli anni, Marco Antonio ha poi preso parte a film come Operazione Vacanze, Ma tu, mi vuoi bene? e Una notte da paura, e ha partecipato anche a diverse soap di successo come Un Posto al Sole, I Cesaroni e Ris – Delitti Imperfetti.

Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini, dall’amicizia all’amore

Come raccontato dalla stessa Patrizia Rossetti a Storie al Bivio, il grande amore con il giovane Marco Antonio è nato da una semplice e sincera amicizia tra i due. "Eravamo solo amici poi qualcosa è cambiato e sono la donna più felice del mondo. Marco è una persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me, ma dimostra che le cose belle arrivano improvvisamente quando non le cerchi più, a prescindere dall’età. Come andrà e quanto durerà non me lo chiedo. Potrebbe essere solo amicizia alla fine ma andrebbe comunque bene. Oggi sono, forse per poco, al settimo cielo", ha raccontato Patrizia Rossetti.

Nel corso dell’intervista con Monica Setta, Patrizia Rossetti ha poi affrontato anche il delicato tema della maternità affermando: "Non ho avuto figli ma ho una amica giovanissima, Chiara, che considero una figlia, una cagnolina di nome Perla e con Marco costruisco un nucleo che fa famiglia". Insomma, una romantica storia d’amore che la conduttrice ha deciso di vivere giorno per giorno, con una maturità che la porta a non pensare troppo al futuro ma a godersi a pieno il cosiddetto ‘qui e ora’. La grande differenza di età tra i due non sembrerebbe essere affatto un problema e, dopo molti anni da single, Patrizia Rossetti sembrerebbe finalmente aver trovato la meritata serenità anche in amore.

