Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Marco Antonio Bellini, chi è il nuovo fidanzato (famoso) di Patrizia Rossetti: la differenza d’età e la ‘sbandata’ inattesa

La conduttrice ha ufficialmente confermato la sua relazione con il giovane attore, raccontando un amore nato per caso da una semplice amicizia.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Patrizia Rossetti
RaiPlay

Ora non ci sono proprio più dubbi: la conduttrice Patrizia Rossetti ha ritrovato l’amore accanto al giovane attore Marco Antonio Bellini. Il noto settimanale Novella 2000 di Roberto Alessi aveva già pubblicato alcune foto dei due diretti interessati intenti a scambiarsi un dolce bacio, ma nelle ultime ore è arrivata anche la conferma ufficiale di Patrizia Rossetti che, a Storie al bivio di Monica Setta, nella puntata che andrà in onda domani sabato 8 novembre alle 15.30 su Rai 2, ha raccontato la nascita di questo nuovo amore: scopriamo di più.

Patrizia Rossetti, chi è il fidanzato Marco Antonio Bellini

Marco Antonio Bellini è un attore quarantenne che, dopo aver preso parte a concorsi di bellezza, ha frequentato corsi di recitazione e ha iniziato la sua gavetta lavorando nella pubblicità e nel mondo dei fotoromanzi. Negli anni, Marco Antonio ha poi preso parte a film come Operazione Vacanze, Ma tu, mi vuoi bene? e Una notte da paura, e ha partecipato anche a diverse soap di successo come Un Posto al Sole, I Cesaroni e Ris – Delitti Imperfetti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini, dall’amicizia all’amore

Come raccontato dalla stessa Patrizia Rossetti a Storie al Bivio, il grande amore con il giovane Marco Antonio è nato da una semplice e sincera amicizia tra i due. "Eravamo solo amici poi qualcosa è cambiato e sono la donna più felice del mondo. Marco è una persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me, ma dimostra che le cose belle arrivano improvvisamente quando non le cerchi più, a prescindere dall’età. Come andrà e quanto durerà non me lo chiedo. Potrebbe essere solo amicizia alla fine ma andrebbe comunque bene. Oggi sono, forse per poco, al settimo cielo", ha raccontato Patrizia Rossetti.

Nel corso dell’intervista con Monica Setta, Patrizia Rossetti ha poi affrontato anche il delicato tema della maternità affermando: "Non ho avuto figli ma ho una amica giovanissima, Chiara, che considero una figlia, una cagnolina di nome Perla e con Marco costruisco un nucleo che fa famiglia". Insomma, una romantica storia d’amore che la conduttrice ha deciso di vivere giorno per giorno, con una maturità che la porta a non pensare troppo al futuro ma a godersi a pieno il cosiddetto ‘qui e ora’. La grande differenza di età tra i due non sembrerebbe essere affatto un problema e, dopo molti anni da single, Patrizia Rossetti sembrerebbe finalmente aver trovato la meritata serenità anche in amore.

Potrebbe interessarti anche

Eleonora Daniele - Storie Italiane

Eleonora Daniele sbotta in diretta contro l’ospite: “C’è un limite a tutto”, cosa è successo a Storie Italiane

Il dibattito su un'aggressione a Roma apre un confronto teso, tra sovrapposizioni, p...
Patrizia Mirigliani e Nicola Pisu

Nicola Pisu e il post sul suicidio, Patrizia Mirigliani commenta l'uscita del figlio: "Mi si è accapponata la pelle"

Dopo giorni di preoccupazione da parte dei fan, Patrizia mette un punto sulle parole...
Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi, chi è la compagna Sabrina Colle: l’amore libero, l’eredità e il rapporto (gelido) con la figlia Evelina

L’ex attrice e modella e il critico d’arte sono una coppia aperta da oltre 25 anni: ...
Matteo Berrettini - Vanessa Bellini

Matteo Berrettini e l’ex Amici Vanessa Bellini allo scoperto, ma il nuovo amore è già sotto attacco degli hater

La coppia ha finalmente deciso di mostrarsi sui social, confermando le indiscrezioni...
Isola dei Famosi, sondaggi televoto: chi esce puntata stasera 25 giugno

Isola dei Famosi, sondaggi televoto sorprendenti: Cristina sfida Jay Lillo e Patrizia. Chi esce stasera

L'illusionista e content creator è a rischio eliminazione: potrebbe essere lui a tor...
Flavio Insinna sfida la più brutta delle malattie in questo film biografico su RaiPlay

Flavio Insinna sfida la più brutta delle malattie in questo film biografico su RaiPlay

L'ex conduttore de L'Eredità interpreta con coraggio un padre che deve sopportare la...
Nicoletta Mantovani

Nicoletta Mantovani, chi è il nuovo marito dopo Luciano Pavarotti e cosa fa oggi

La vedova del grande tenore italiano si è risposata con un consulente finanziario di...
Lady Gaga è su Prime Video con House of Gucci

Lady Gaga è la vedova nera italiana su Prime Video

Dalla dura risposta dei Gucci al super cast del film che riporta a galla segreti e s...
Isola dei famosi - Fabiani - Rossetti

Isola dei famosi, scontro di fuoco tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti: “Bugiarda”

Una nuova infrazione del regolamento (dopo quella della settimana scorsa) ha portato...

Immobiliare Davoli

Casa in Sardegna?

Ecco perché è una scelta patrimoniale strategica e solida nel tempo

LEGGI

Personaggi

Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane
Katia Buchicchio

Katia Buchicchio
L'attore Alex Belli

Alex Belli
Alice Lupparelli

Alice Lupparelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963