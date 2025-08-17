Marcella Bella, stoccata alle ragazze di oggi: “Pensano di essere sensuali spogliandosi, ma non è così” La cantante, tornata alla ribalta grazie al brano sanremese “Pelle diamante”, si è raccontata esprimendo chiaramente ciò che pensa delle giovani moderne.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La spumeggiante Marcella Bella, tornata alla ribalta in quest’ultimo anno grazie al successo del brano sanremese Pelle diamante, si è raccontata in questi giorni in una lunga intervista tra le pagine del Corriere della Sera, durante la quale ha parlato di musica, passione, tradimento e si è espressa molto chiaramente sulle ragazze del giorno d’oggi, con una stoccata che non è certo passata inosservata: ecco le sue parole.

Marcella Bella sulle giovani d’oggi: "Pensano di essere sensuali spogliandosi"

Marcella Bella, da sempre grande icona di forza, indipendenza e passionalità, si è lasciata andare tra le pagine del Corriere della Sera, esprimendo il suo personale concetto di sensualità e lanciando una stoccata bella e buona alle giovani di oggi. "La sensualità è un modo di essere, le giovani oggi pensano di esserlo spogliandosi, ma non è così. Una delle componenti essenziali della sensualità è la femminilità: o ce l’hai o no, poi essere sexy per me è passarsi un rossetto rosso, un tacco, muoversi in un certo modo. Io ho scoperto di essere sexy attraverso gli occhi di chi mi guarda", ha rivelato la cantante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi la rivelazione sull’importanza dell’intimità e del sesso anche a 70 anni: "Le coccole fanno bene alla psiche. Avere anche una forma di sesso dopo tanti anni di convivenza è molto importante. Rapportarsi fisicamente, non dimenticare di abbracciarsi e baciarsi è salutare perché altrimenti più invecchi e più ti allontani, l’affetto fisico viene a mancare".

Marcella Bella: "Il tradimento? Una cosa ignobile"

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, spazio poi al pensiero di Marcella Bella su fedeltà e tradimento. "Tradire è ignobile e non si dovrebbe mai fare, una cosa che quando ami non ti viene neanche in mente, però con gli anni ho capito che forse solo la donna è così, l’uomo riesce ad amare pur con scappatelle", ha rivelato la cantante.

A seguire, Marcella ha poi raccontato la reazione dei suoi genitori al matrimonio con Mario Morello, l’imprenditore milanese conosciuto quando lui era già un padre sposato e con il quale ha una splendida storia d’amore da ormai 50 anni. "Mia mamma era modernissima. E poi chiariamolo, non ho rubato niente a nessuno, perché lui aveva un notevole harem e fidanzate: diciamo che la moglie non ne era ignara. Un matrimonio così non finisce perché conosci una persona. E se non fossi stata io sarebbe stata quella dopo – ha raccontato la cantante, sottolineando di aver poi rimesso in riga il marito – Io sono una donna che deve essere la moglie non l’amante, altrimenti non avrebbe dovuto rivolgersi a me".

Potrebbe interessarti anche