Mara Venier su Domenica In e Gabriele Corsi: “Ecco la verità", lo sfogo dopo le critiche spietate In occasione dei 30 anni del settimanale Chi, la conduttrice si è raccontata in una lunga intervista con inedite rivelazioni di vita e carriera: le sue parole.

Intervista fiume per Mara Venier che, in occasione dei 30 anni del noto settimanale Chi, si è raccontata senza esitazioni, tornando anche su questioni passate che ha voluto chiarire una volta per tutte. In particolare, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio su quanto accaduto con Gabriele Corsi che, dopo essere stato annunciato come suo co-conduttore a Domenica In, si è poi tirato indietro. Ecco nel dettaglio ciò che ha rivelato Mara Venier.

Mara Venier su Gabriele Corsi e Domenica In: "La verità è semplice"

In occasione della sua intervista tra le pagine del settimanale Chi, Mara Venier ha rivelato una volta per tutte ciò che è accaduto con Gabriele Corsi a Domenica In. "Parliamo del caso Gabriele Corsi? Fino a qui non ho proferito parola, mentre sulla questione si è detto di tutto. La verità è semplice: d’accordo condividere la conduzione, ma non me la sentivo di fare il gioco musicale, così avevo chiesto di finire alle 15 o alle 15.30. Anche e soprattutto per prendere il treno per Milano e andare da mio marito Nicola, che non stava affatto bene", ha raccontato Mara.

La conduttrice veneta ha poi proseguito sulla questione affermando: "Già, facevo un passo indietro e il mio era un atto di generosità e d’amore. Ma a volte l’amore non fa rumore. E così si riempiono i silenzi con le parole sbagliate. Mi hanno raccontata come quella che non voleva dividere la scena, che voleva stare da sola. Non è vero. E lo dico qui, perché ‘Chi’ è il posto dove posso dire le cose come stanno: volevo solo esserci, a modo mio, con limpidezza. Non devo dimostrare più niente a nessuno. Mi diverto, rido, mi godo le persone che amo".

Mara Venier e il rapporto con ‘Chi’

Mara Venier ha scelto di raccontarsi a cuore aperto al settimanale Chi proprio perché con quest’ultimo ha ammesso di avere un rapporto speciale. "Quello con Chi è stato un legame che si è approfondito quando non avevo più voglia di farmi raccontare… Quando avevano deciso che ero ‘troppo vecchia per tutto’ (se ci penso adesso, un po’ di tempo è passato, mentre mi trucco e mi preparo per una sfilata) – ha infatti ricordato Mara – In quel tempo fermo, comunque, mi ricordo che è arrivato Alfonso, con la sua voce affettuosa: ‘Mara, devi tornare. Devi scrivere il libro. Devi rimetterti in gioco’. Lo faccio, pubblico ‘Amori della zia’. Doveva essere un libro di ricette, diventa un’autobiografia onestissima. Non lo sapevo, ma da lì sarebbe ripartito tutto. Perché in quelle pagine ero io e mi piacevo. E continuavo a piacere".

