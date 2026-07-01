Mara Venier si ufficializza a Domenica In: “Non riesco a dire di no”. Il silenzio (eloquente) su Teo Mammucari La conduttrice sarà ancora una volta al timone del daytime domenicale di Rai 1 ma annuncia grandi cambiamenti, poi l’apertura al ritorno di Enzo Miccio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Sarà ancora una volta Mara Venier il volto della domenica pomeriggio di Rai 1. Dopo l’ennesimo ripensamento sull’addio, infatti, la conduttrice veneta ha scelto di proseguire la sua avventura alla guida di Domenica In per la 18esima edizione (la nona consecutiva, record di conduzioni). Nella stagione 2026/27, tuttavia, non mancheranno le novità, sia nella formula che nel cast. A rivelarlo è la stessa ‘zia Mara’ in una lunga intervista al settimanale Chi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Domenica In, Mara Venier rivela perché ha deciso di restare: in arrivo grandi novità

Dopo settimane di indiscrezioni su un possibile cambio alla conduzione Domenica In, Mara Venier è tornata sui suoi passi e ha accettato l’offerta della Rai per tornare nuovamente alla guida dello storico contenitore, pur ribadendo la volontà di rinnovarne profondamente il format. Si era infatti parlato con insistenza di un possibile passaggio di testimone (con i nomi di Alberto Matano e Andrea Delogu in pole), ma alla fine sarà ancora una volta ‘zia Mara’ il timoniere del daytime domenicale di Rai 1."Davvero, non pensavo… Invece, alla fine l’hanno offerta ancora a me e io non riesco a dire di no" ha confessato la conduttrice veneta in un’ampia intervista rilasciata al settimanale Chi. L’obiettivo, adesso, è il rinnovamento: ‘alleggerire’ il format e introdurre alcune novità nel cast. "È chiaro che bisogna cambiare un po’ di cose a Domenica In" ha ribadito Mara Venier, che già nelle ultime settimane aveva accennato a cambiamenti tanto radicali quanto necessari: "Ci saranno dei nuovi autori con i quali ho lavorato in passato. Non dovrebbero esserci proprio dei personaggi fissi".

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Il cast della prossima stagione: le parole di ‘zia Mara’ su Cerno e Miccio e il no comment su Mammucari

Tra le (poche) conferme c’è quella di Tommaso Cerno, che continuerà a occuparsi dello spazio dedicato all’attualità di Domenica In. Anche Enzo Miccio (nonostante i rumor degli ultimi giorni sul possibile addio) potrebbe trovare ancora posto nel programma, ma con un ruolo differente. "Enzo Miccio potrebbe esserci. In qualche maniera… Gli voglio molto bene, come voglio molto bene a Tommaso Cerno. È nata una amicizia profonda con loro due". Silenzio a dir poco eloquente, invece, su Teo Mammucari, al centro di varie polemiche e tensioni con ‘zia Mara’ e protagonista di diverse uscite che hanno fatto discutere soprattutto sul finire dell’ultima stagione di Domenica In. Dopo la rottura con Mammucari continuano a rincorrersi le voci su possibili nuovi ingressi. Tra i nomi più ricorrenti c’è quello di Bianca Guaccero, reduce dall’esperienza con Mara Venier in Dalla strada al palco e considerata una figura capace di portare nuova energia al programma.

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