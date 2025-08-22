Mara Venier, c’è il ‘sì’ della Rai per Che Tempo Che Fa. Ma spunta una condizione (pesantissima) La storica conduttrice di Domenica In avrebbe raggiunto un patto con i vertici di Viale Mazzini. Ma la sua partecipazione al Tavolo di Fazio non sarà 'libera'. Ecco perché.

Ci siamo. A quanto pare è stato raggiunto un accordo di massima tra Mara Venier e la Rai, a proposito della partecipazione della conduttrice a Che Tempo Che Fa. Secondo recenti indiscrezioni, la ‘zia d’Italia’ avrebbe infatti ottenuto una deroga speciale da Viale Mazzini, che le permetterà di fare compagnia all’amico e collega Fabio Fazio nella prossima stagione del suo talk. Si parla anche, tuttavia, di una condizione imprescindibile che la Rai avrebbe imposto alla Venier. Ecco qui sotto tutti i dettagli della storia.

Mara Venier, c’è il ‘sì’ delle Rai per il Tavolo di Che Tempo Che Fa

Dopo settimane di voci e smentite, pare proprio che a Mara Venier sarà concesso di apparire tra gli ospiti al Tavolo di Che Tempo Che Fa. La conduttrice Rai, infatti, avrebbe trovato un punto di incontro con i suoi datori di lavoro, come ha rivelato di recente Giuseppe Candela su Dagospia. A parlare sarebbero state fonti Rai anonime (ma bene informate). Che raccontano dell’esistenza di una deroga speciale attuata proprio in favore della Venier.

Secondo quanto confermato da Candela, però, la presenza di Mara da Fabio Fazio sarà limitata. Potrà intervenire in meno di 10 puntate al Tavolo domenicale di Che Tempo Che Fa. E quindi non sarà tecnicamente nel cast fisso dell’appuntamento tv sul Nove. In ogni caso, però, pare che Mara abbia ‘strappato’ a Viale Mazzini il migliore accordo possibile.

La nuova stagione di Mara Venier al timone di Domenica In

Nel frattempo, la conduttrice si prepara a tornare al timone di Domenica In. Questa sarà la 50esima edizione dello show, ma per la prima volta Mara Venier verrà affiancata in maniera stabile da altri ‘compagni di viaggio’. Con lei, ci saranno Teo Mammucari, Enzo Miccio, Tommaso Cerno e Vincenzo De Lucia. Enzo Miccio, in particolare, porterà la sua esperienza come wedding planner e specialista di spettacolo in una rubrica dedicata ai sentimenti e alla moda. Tommaso Cerno dovrebbe invece occuparsi della parte di stretta attualità, con dibattiti e discussioni sui temi caldi della settimana. Mentre a Teo Mammucari verrà affidato il ritorno dello storico "Cruciverbone", che animerà le parti più leggere del programma.

La scelta di Mara Venier di quest’anno – di farsi accompagnare da altri co-conduttori – è stata dettata soprattutto da una situazione familiare complicata. Negli ultimi mesi il marito di Mara, Nicola Carraro, ha avuto seri problemi di salute. E così la conduttrice si è ripromessa di dedicare più tempo al compagno e alla dimensione privata. Senza però rinunciare del tutto alla sua amata Domenica In.

